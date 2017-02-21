Aydın’da havalar ısınacak

Sıcaklıkların mevsim normallerinde devam ettiği Aydın’da, yarından itibaren hava sıcaklığının 3-5 derece artacağı ifade edildi.

Son yılların en soğuk kışlarından birini yaşayan Aydınlılar, yarından itibaren hava sıcaklıklarının artması ile baharı yaşayacak. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların yarından itibaren hissedilebilir derecede artması bekleniyor.

Uzmanlar hava sıcaklıklarında yaşanan artışla birlikte, böyle havalarda doğru giyinmenin önemine dikkat çekerek, ne çok kalın giyinmenin, ne de çok ince giyinmenin doğru olmadığını, kişinin terlemeyi önleyici bir şekilde giyinmesinin uygun olduğu belirtildi. Bu ısı farkına tedbir alınmadığı takdirde grip gibi üst solunum yolu hastalıklarının görülebileceği kaydedildi. (İHA)