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06 Mayıs 2017
Asayiş, Aydın, Güncel

Aydın’da FETÖ’nün 15 mahrem imamı tutuklandı

Aydın’da FETÖ’nün emniyet ‘mahrem imamı’ yapılanmasına yönelik geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 15’i tutuklandı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz günlerde emniyetin mahrem imamlarına yönelik yaptığı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 15 şüpheli dün öğle saatlerinde Aydın Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığında gece yarısına kadar devam eden ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 9 mahrem imamının emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)

 

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