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05 Ocak 2017
Asayiş, Aydın

Aydın’da FETÖ’den gözaltına alınan hakim mahkemeye sevk edildi

Aydın’da devam eden FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan idari yargı hakimi adliyeye sevk edildi.
Aydın’da devam eden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan Bölge İdare Mahkemesi Hakimi C.M., Aydın Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde Çine ilçesindeki evinde gözaltına alındı.
Polis ekipleri, C.M’nin adliyedeki odasında arama yaptı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan idari yargı hakimi C.M., bu sabah saatlerinde Aydın Adliyesi’ne sevk edildi.

C.M’nin savcılıktaki ifade işlemlerinin devam etti öğrenildi. (İHA)

 

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