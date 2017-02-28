Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
28 Şubat 2017
Asayiş, Aydın

Aydın’da FETÖ’den 22 kişi daha tutuklandı

Aydın’da devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında son 15 günde adliyeye sevk edilen 11’i kamu görevlisi 22 kişi tutuklandı.
Aydın Valiliği’nden yapılan bilgilendirmede; “15 Temmuz 2016 tarihinde devletimizin ve milletimizin varlığını birliğini, halkımızın can ve mal güvenliğini, demokrasiyi hedef alan FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak ilimizde yapılan mücadele kapsamında 13- 27 Şubat 2017 Tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kamu kurumlarında görevli 11 kişi tutuklanmış, 14 kişi hala gözaltında olup, 28 kişinin aranmasına devam edilmektedir. Kamu görevlilerinin dışında örgütün finansal kaynaklarına yönelik yapılan operasyonlarda 8 kişi tutuklanmış, 10 kişi gözaltında olup, 156 kişinin aranmasına devam edilmektedir” denildi. (İHA)

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Çerçioğlu; “Gelecek nesillere güzel bir doğa bırakmalıyız”
Share

BENZER HABERLER

Aydın’da FETÖ’den 22 kişi daha tutuklandı

Aydın’da FETÖ’den 22 kişi daha tutuklandı

VATAN PARTİSİ REFERANDUM ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

VATAN PARTİSİ REFERANDUM ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Söke’deki yangında korkulu anlar yaşandı

Söke’deki yangında korkulu anlar yaşandı

Jandarmadan definecilere suçüstü; 8 gözaltı

Jandarmadan definecilere suçüstü; 8 gözaltı

Tarlaya Giderken Fenalaşan Çiftçi Vefat Etti

Tarlaya Giderken Fenalaşan Çiftçi Vefat Etti

Sokak ortasında kanlı infaz

Sokak ortasında kanlı infaz

#

HAVA DURUMU

Aydın

    #

    DÖVİZ BİLGİLERİ

    • Dolar

      3,6138

    • Euro

      3,8287

    • BIST

      87.914

    • Altın

      145,6418

    #

    EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

    Mustafa Çezik
    YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
    #

    YAZARLAR

    Tüm Yazarlar
    #

    EN SON HABERLER

    video

    VİDEO GALERİ TÜMÜ

    #

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

    gazete manşetleri

    NAMAZ VAKİTLERİ

    takvim
    Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
    SOSYAL MEDYA
    • facebook
    • twitter
    • rss
    • google +
    • youtube
    • pinterest

    © 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

    CLOSE

    CLOSE