Aydın’da FETÖ ve PKK operasyonu

Aydın’da ETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4’ü tutuklandı. PKK’ya yönelik operasyon kapsamında ise gözaltına alınan 2 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen ve Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 5 kişiden 4’ü tutuklandı, 1 kişinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Aydın’daki PKK soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan 2 kişi ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. (İHA)