Aydın’da FETÖ davasının görüleceği salonda yoğun güvenlik tedbiri

Aydın’da yürütülen FETÖ/PDY davasına yönelik duruşmaların yapılacağı salon ve çevresinde jandarma yoğun güvenlik önlemi başlattı. Davanın başlamasına 48 kala mahkeme salonuna dönüştürülen Aydın Gençlik Merkezi Şehit Fethi Sekin Tiyatro ve Konferans Salonu’na tüm giriş ve çıkışlar jandarma kontrolünde yapılamaya başlandı. Gençlik merkezinin bahçesi ve salona girişler 24 saat kamera ile izlenirken ayrıca jandarmalar da 24 saat esasına göre nöbet tutmaya başladı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Aydın’da ilk olarak örgütün Didim yapılanması hakim karşısına çıkacak. Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/278 sayılı dosya kapsamında 22 Mart 2017 Çarşamba günü saat 11.00’de başlayacak duruşma öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. (İHA)