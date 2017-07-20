AYDIN’DA DEPREM PANİĞİ

Aydın’da gece 1.30 dolaylarında hissedilen şiddetli yer sarsıntısı nedeniyle halk büyük korku yaşadı.

Evlerin şiddetli bir şekilde sarsıldığı deprem yüzünden Aydınlılar yataklarından fırladılar ve sokaklara çıktılar.

Twitter’da #deprem etiketi TT listesinde birkaç dakika içinde 3’üncü sıraya yükselirken, depremin İzmir ve Muğla’da da hissedildiği bildirildi.

Kandilli Rasathanesi’nin depremlerle ilgili olarak anlık bilgi verdiği internet sitesi erişilemez hale geldiği için depremin merkez üssünü henüz resmi olarak öğrenemedik. Ancak Afad ekiplerine göre depremin merkez üssünün Muğla’nın Bodrum ilçesi civarı, büyüklüğünün ise 6.3 olduğu bildirildi.