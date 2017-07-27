Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
27 Temmuz 2017
Asayiş, Aydın, Güncel

Aydın’da ByLock operasyonu: 40 gözaltı

Aydın’da polis ekiplerinin FETÖ terör örgütü üyesi ve ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda aranan 50 kişiden 40’ı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmas kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ve ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen şahıslara yönelik il merkezi ve ilçelerde 20-27 temmuz 2017 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 50 şüpheli şahıstan 40’ı yakalandı. 10 şüpheli şahıs halen firari olarak aranıyor.
Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, 25 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı. Gözaltındaki 12 şüphelinin sorgularının devam ettiği öğrenildi. (İHA)

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Jandarma yol kenarındaki rezalete el koydu
Share

BENZER HABERLER

ASKİ’den Kuyucak Belediyesi su cezası açıklaması

ASKİ’den Kuyucak Belediyesi su cezası açıklaması

Karacasu’da yangın bir evi yok etti

Karacasu’da yangın bir evi yok etti

Büyükşehir’den Ümmet Akın’a cevap

Büyükşehir’den Ümmet Akın’a cevap

Aydın’ın vekil sayısı 8’e yükseliyor

Aydın’ın vekil sayısı 8’e yükseliyor

BAYIR’DAN ÖZAKCAN’A ZİYARET

BAYIR’DAN ÖZAKCAN’A ZİYARET

ASKERİ PERSONEL HAKİM KARŞISINDAYDI

ASKERİ PERSONEL HAKİM KARŞISINDAYDI

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Bugün 07/28 20%
Açık
Genel Olarak Açık. En yüksek 27°C. Rüzgâr BKB, 15 - 25 km/saat.
Parçalı Bulutlu
Bugün 07/28 0%
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu. En düşük 15°C. Rüzgâr GGB, 15 - 25 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5363

  • Euro

    4,1352

  • BIST

    108.392

  • Altın

    143,2666

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

Sahibinden Satılık Mercedes Sprinter

-->

CLOSE