Aydın’da bir garip dolandırıcılık vakası, çok sayıda polis de mağdurlar arasında

Aydın’da bir süre önce bir milyon dolar para ile fotoğraf çektirip sosyal medya hesabından paylaşan ve ardından da bu fotoğrafı haber olan bir inşaat firmasının sahibi yüzlerce kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı gerekçesi ile tutuklandı. Aralarında çok sayıda polisin de bulunduğu mağdurlardan bazıları teslim almayı hayal ettikleri evlerin inşaatının önünde gözyaşlarını tutamadı. Mahkeme kararı ile işadamının şantiyelerinden birinin önündeki bazı malzemelere el konulurken, dolandırıldıklarını ileri süren hak sahipleri ise çaresiz gözlerle yaşananları izledi.

Edinilen bilgiye göre; yıllar önce Adnan Menderes Üniversitesi’nde memur olarak çalışan ve daha sonra diplomasının sahte olduğu ve usulsüzlük yaptığı iddiasıyla memuriyetten atılan B.D. bir süre önce Aydın’da müteahhitliğe başladı. Kısa sürede Aydın’ın en meşhur müteahhitleri arasına giren ve özel plaklı makam aracı ile dolaşmaya başlayan B.D. geçtiğimiz aylarda da bir milyon dolar tutarındaki TL ile poz verip halkın güvenini kazanarak temelden daire satmaya başladı. Piyasanın oldukça altına rakamlarla daire satan ünlü müteahhit B.D. geçtiğimiz hafta ortadan kaybolunca durumdan şüphelenen başta çok sayıda mağdur polis olmak üzere vatandaşlar mahkemeye ve emniyete başvurdu.

Yaklaşık 80 milyon TL ile ortadan kaybolduğu belirtilen ünlü müteahhit Yalova’da yakalanarak getirildiği Aydın’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Maket üzerinden usulsüz olarak evlerin satışını yaptığı belirtilen müteahhitten çeşitli firmalar da paralarını alamayınca şahsın firmasına ait şantiyelerden birinde mahkeme kararı ile inşaat malzemelerine el konuldu.

Bazıları tepki gösterdi bazıları ağladı

Haciz işlemi sırasında bazı mağdurlar evlerin firmanın değil kendilerine ait olduğunu belirterek malzemelerin alınmasına tepki gösterirken bazı vatandaşlar ise kaybettikleri paralarına üzüldü. Bazı vatandaşlar ise düştükleri zor durum nedeniyle gözyaşlarını tutamadı. İnşaatta çalışan ve kendilerinin de dolandırıldığını ifade eden işçiler de B.D.’ye tepki gösterip beddua okudular. (İHA)