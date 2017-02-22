Aydın’da başarılı polisler ödüllendirildi

Aydın’da 2017 yılı Ocak ayında gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalar nedeniyle sekiz polis memuru, İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ tarafından ödüllendirildi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Ödüllendirme Komisyonu tarafından Ocak ayı içerisinde başarılı çalışmalar yürüten emniyet personeline törenle ödülleri takdim edildi.

Aydın Polisevi Şube Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen törene Aydın Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, Aydın Emniyet Müdür yardımcıları Tan Sağoğlu, Ayhan Hocaoğlu, Aykut Uyan, Murat Çiftçisoy, şube müdürleri ve emniyet personeli katıldı.

Aydın’da Ocak ayı içerisinde tornavidalı cinayet ve uyuşturucu operasyonlarında göstermiş oldukları başarılardan dolayı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis memurları Kadir Özel, Şenol Altın, Tuncay Yörük, Hakan Ergin, Hasan Açıkgöz, Ahmet Aydın, Mustafa Savaş ve Emre Tokay’ın ödüllerini Aydın Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ takdim etti.

Aydın Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ “Meslek hayatlarında kişisel özveri ve gayretleriyle fedekarlıklarıyla öncelikle kamuoyunda tornavida cinayeti olarak ifade edilen cinayetin aydınlanmasında ve diğer uyuşturucu maddeyi yakalayan arkadaşlarımızı kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum. Bütün meslektaşlarımıza örnek olması dileğiyle hepsini tebrik ediyorum” dedi. (İHA)