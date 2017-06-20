Aydın’da 88 bin 976 kişi yeni kimlik kartı aldı

Aydın İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürü Mustafa Atilla, başvuru sonucunda 88 bin 976 kişinin yeni çipli kimlik kartlarını aldığını ifade etti.

Mustafa Atilla yaptığı açıklamada, müdürlüklerine şu ana kadar 88 bin 976 bin kişinin çipli kimlik kartı başvurusunda bulunduğunu dile getirdi. Bunların içerisinden bazı vatandaşların da yasal süre olan bir aylık bölümde kartlarını teslim almadıklarını belirten Atilla vatandaşları da kartlarını zamanında almalarını aksi takdirde kartların elektronik ortamda imha edildiğini söyledi.

Yeni kimlik kartlarının önceki kimlik kartlarına göre insan hayatını kolaylaştırıcı bir çok özelliğe sahip olduğunu belirten Atilla, “Yeni kimlik kartları almayan vatandaşlara işleri kolaylaştırmak için müdürlüklerimize en kısa sürede başvuru yapabilirler. 10 yıllık kullanım ömrüne sahip polikarbon materyallarden üretilen temaslı ve temassız çip içeren, uluslar arası standartlara sahip olan yeni kimlikler en gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip. Yeni kimlik kartları, uluslar arası kamuoyunda ülkemizin kabul görmüş rengi olan turkuaz renginin tercih edildiği, tahrifat, ve sahteciliğe imkan vermeyen özelliklerle tasarlanmıştır. Sahtecilikten kaynaklanan vatandaş mağduriyetinin önlenmesi, e-devlet kapsamında sunulan hizmetlere internet vasıtasıyla da erişilebiliyor. Elektronik imza olarak da kullanılmasının yanında yetersiz kişi kimlik doğrulamasından kaynaklanan usulsüzlük, yolsuzluk ve ekonomik kayıpların önüne geçilmesi adına vatandaşa ve devlete kazanımlar sağlayacak” dedi.

“Zamanında alınmazsa iptal oluyor” Vatandaşlara başvuru sonuçlarını takip etmelerini ve kartlarını zamanında almaları uyarısında bulunan Atilla, şöyle konuştu: “Başvuru yapan vatandaşlarımıza önce mesaj geliyor, daha sonra PTT aracılığıyla istedikleri adrese kimlik kartları teslim ediliyor. Vatandaş evde olmadığı durumlarda kapıya haber kağıdı bırakılıyor. PTT’den de kimliğini almayan vatandaşın kimlik kartı müdürlüğümüze teslim ediliyor. Kimliği gelen vatandaşların da 30 gün içerisinde bize gelerek kimliğini teslim alması gerekiyor. Bu zaman içerisinde kimliğini almayan vatandaşların kimlik kartlarını elektronik devrede imha edip Ankara’ya gönderiyoruz. Vatandaşlarımızı kimlik başvurusu yaparken bu konuda uyarıyoruz. Kartlar imha edilmeden yeniden başvuru yapılamıyor. Telefon açarak ‘kimlik kartınız geldi, gelin alın’ dememize rağmen yine almayanlar var. Biz de kimlik kartlarını imha etmek zorunda kalıyoruz. Bu da vatandaş için ayrı bir külfet oluyor. Sonuçta hem 16 TL gibi bir ücret veriyorlar hem de zaman kaybı yaşıyorlar.” (İHA)