Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
20 Haziran 2017
Aydın

Aydın’da 88 bin 976 kişi yeni kimlik kartı aldı

Aydın İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürü Mustafa Atilla, başvuru sonucunda 88 bin 976 kişinin yeni çipli kimlik kartlarını aldığını ifade etti.
Mustafa Atilla yaptığı açıklamada, müdürlüklerine şu ana kadar 88 bin 976 bin kişinin çipli kimlik kartı başvurusunda bulunduğunu dile getirdi. Bunların içerisinden bazı vatandaşların da yasal süre olan bir aylık bölümde kartlarını teslim almadıklarını belirten Atilla vatandaşları da kartlarını zamanında almalarını aksi takdirde kartların elektronik ortamda imha edildiğini söyledi.
Yeni kimlik kartlarının önceki kimlik kartlarına göre insan hayatını kolaylaştırıcı bir çok özelliğe sahip olduğunu belirten Atilla, “Yeni kimlik kartları almayan vatandaşlara işleri kolaylaştırmak için müdürlüklerimize en kısa sürede başvuru yapabilirler. 10 yıllık kullanım ömrüne sahip polikarbon materyallarden üretilen temaslı ve temassız çip içeren, uluslar arası standartlara sahip olan yeni kimlikler en gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip. Yeni kimlik kartları, uluslar arası kamuoyunda ülkemizin kabul görmüş rengi olan turkuaz renginin tercih edildiği, tahrifat, ve sahteciliğe imkan vermeyen özelliklerle tasarlanmıştır. Sahtecilikten kaynaklanan vatandaş mağduriyetinin önlenmesi, e-devlet kapsamında sunulan hizmetlere internet vasıtasıyla da erişilebiliyor. Elektronik imza olarak da kullanılmasının yanında yetersiz kişi kimlik doğrulamasından kaynaklanan usulsüzlük, yolsuzluk ve ekonomik kayıpların önüne geçilmesi adına vatandaşa ve devlete kazanımlar sağlayacak” dedi.
“Zamanında alınmazsa iptal oluyor” Vatandaşlara başvuru sonuçlarını takip etmelerini ve kartlarını zamanında almaları uyarısında bulunan Atilla, şöyle konuştu: “Başvuru yapan vatandaşlarımıza önce mesaj geliyor, daha sonra PTT aracılığıyla istedikleri adrese kimlik kartları teslim ediliyor. Vatandaş evde olmadığı durumlarda kapıya haber kağıdı bırakılıyor. PTT’den de kimliğini almayan vatandaşın kimlik kartı müdürlüğümüze teslim ediliyor. Kimliği gelen vatandaşların da 30 gün içerisinde bize gelerek kimliğini teslim alması gerekiyor. Bu zaman içerisinde kimliğini almayan vatandaşların kimlik kartlarını elektronik devrede imha edip Ankara’ya gönderiyoruz. Vatandaşlarımızı kimlik başvurusu yaparken bu konuda uyarıyoruz. Kartlar imha edilmeden yeniden başvuru yapılamıyor. Telefon açarak ‘kimlik kartınız geldi, gelin alın’ dememize rağmen yine almayanlar var. Biz de kimlik kartlarını imha etmek zorunda kalıyoruz. Bu da vatandaş için ayrı bir külfet oluyor. Sonuçta hem 16 TL gibi bir ücret veriyorlar hem de zaman kaybı yaşıyorlar.” (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  "CUMHURBAŞKANI'NA 5 UÇAK ALINIRKEN, 7 YILDIR ENGEL TAKİP SİSTEMİ NEDEN ALINMAMIŞTIR?"

Share

BENZER HABERLER

“AVUKATLARIN SESİ KESİLİRSE, YURTTAŞLARIN DA NEFESİ KESİLİR”

“AVUKATLARIN SESİ KESİLİRSE, YURTTAŞLARIN DA NEFESİ KESİLİR”

Aydın’dan İnovaLİG’e 1 firma başvurdu

Aydın’dan İnovaLİG’e 1 firma başvurdu

Otoyoldaki kazada iki Aydınlı hayatını kaybetti

Otoyoldaki kazada iki Aydınlı hayatını kaybetti

DEPREM AYDIN’I KORKUTTU

DEPREM AYDIN’I KORKUTTU

Egeliler, Avrupa’ya baharat ihracatını arttırmak için seferber oldu

Egeliler, Avrupa’ya baharat ihracatını arttırmak için seferber oldu

9 yaşında beşinci sınıfı bitirdi

9 yaşında beşinci sınıfı bitirdi

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Parçalı Bulutlu
Salı 06/20 10%
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu. En düşük 14°C.
Parçalı Bulutlu
Salı 06/20 10%
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu. En düşük 14°C. Rüzgâr KD ve değişken.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5470

  • Euro

    3,9465

  • BIST

    99.269

  • Altın

    141,8835

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

-->

CLOSE