Aydın’da 44 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 1973 yılında kaydedilen 44,8 derecelik sıcaklık dün 46,3 dereceye yükselerek 44 yıllık rekoru kırdı.

Ege Bölgesi, hgeçtiğimiz Cuma günü ve hafta sonu Kuzey Afrika üzerinden gelen kuvvetli sıcak hava dalgasının etkisinde kaldı. Bu sebeple en yüksek hava sıcaklığı değerleri mevsim ortalamalarının 8 ila 10 derece üzerine çıktı ve bazı merkezlerde uzun yıllar ekstrem değerlerine ulaşılırken yer yer bu değerler aşıldı.

İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü bağlı ekstrem değerleri aşan merkezlerde 30 Haziran 2017 Cuma, 01 Temmuz 2017 Cumartesi ve 02 Temmuz 2017 Pazar günleri ölçülen en yüksek hava sıcaklık değerleri ve geçmiş yıllar mukayesesi çıkartıldı.

Aydın merkezde en son 27 Temmuz 1987’de ölçülen en yüksek 44,6 derecelik sıcaklık 2 Temmuz 2017 tarihinde 44,8 dereceyi göstererek 30 yıllık rekoru kırdı. Nazilli ilçesinde 09 temmuz 1973 tarihinde kaydedilen 44,8 derecelik rekor sıcaklık 44 yıl sonra 02 Temmuz 2017’de 46,3 derecelik rekor seviyeye ulaştı. Didim’de 15 Haziran 2000 yılında kaydedilen 39,5 derecelik en yüksek sıcaklık 30 Haziran 2017 tarihinde 39,9 derece olarak kayıtlara geçti.

Kuvvetli sıcak hava dalgasının bugünden itibaren etkisini kaybetmesiyle birlikte hava sıcaklığının bölgenin kuzey ve batı kıyılarında 3 ila 5, yarın bölge genelinde 5 ila 7 derece azalacağı ve mevsim normallerine gerileyeceği bekleniyor. (İHA)