Aydın’da 2016’da evlenen dört çiftten biri boşandı

Türkiye İstatistik Kurumu 2016 yılı Aydın’da evlenme-boşanma istatistiklerini yayınladı. Aydın ili genelinde toplam 8 bin 40 çift evlenirken, 2 bin 394 çift boşandı. Aydın’ın Efeler ilçesinde 2 bin 69 çift evliliğe adım atarken, 673 çift ayrılık kararı aldı.

Uzmanlar toplumun temel taşını oluşturan ailelerin her geçen yıkılmasının önlenmesi için acilen tedbir alınması gerektiğini belirtirken, TÜİK verilerine göre Aydın ilinde 01 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında Aydın’da 8 bin 40 kişi evlenirken, 2 bin 394 kişi mahkeme kararı ile evliliklerini sonlandırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2016 yılı Aydın’da evlenme-boşanma sayıları birbirine yakın olan bazı ilçeler dikkat çekerken bazı ilçelerde adliye bulunmaması nedeniyle boşanma olayı kaydedilmedi. Aydın’da 2016 yılı 01 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında, Bozdoğan’da 230 evlenme 57 boşanma, Buharkent’te 100 evlenme, Çine’de 281 evlenme 69 boşanma, Didim’de 612 evlenme 255 boşanma, Efeler’de 2 bin 69 evlenme 673 boşanma, Germencik’te 373 evlenme 137 boşanma, İncirliova’da 399 evlenme, Karacasu’da 136 evlenme 76 boşanma, Karpuzlu’da 68 evlenme, Koçarlı’da 145 evlenme, Köşk’te 224 evlenme, Kuşadası’nda 906 evlenme 426 boşanma, Kuyucak’ta 176 evlenme, Nazilli’de 1174 evlenme 419 boşanma, Söke’de 924 evlenme 282 boşanma, Sultanhisar’da 140 evlenme, Yenipazar’da 83 evlenme yapıldı.

Adliyesi bulunan ilçeler arasında en az boşanma Bozdoğan’da

Aydın ilinde 01 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında kayıtlara geçen adliyesi olan Aydın ilçelerinden 230 evlenme 57 boşanma ile Bozdoğan boşanma olaylarının en az yaşandığı ilçe oldu. Bu sıralamada 281 evlilik 69 boşanma ile Çine ikinci sırada yer aldı. Adliyesi bulunan ilçeler arasında Kuşadası, Nazilli ve Karacasu’da boşanma sayılarının, evlenme sayılarının yaklaşık %50’sine denk gelmesi dikkat çekti. (İHA)