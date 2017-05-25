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25 MayÄ±s 2017
AsayiÅŸ, AydÄ±n, GÃ¼ncel

AydÄ±nâ€™da 1790 personelle huzur operasyonu

TÃ¼rkiye genelinde gerÃ§ekleÅŸtirilen GÃ¼ven Huzur Operasyonu 6 uygulamasÄ± kapsamÄ±nda AydÄ±nâ€™da bin 790 polis ve askerin katÄ±lÄ±mÄ±yla denetim gerÃ§ekleÅŸtirildi.
TÃ¼rkiye genelinde dÃ¼n gece gerÃ§ekleÅŸtirilen GÃ¼ven Huzur Operasyonu 6 uygulamasÄ± kapsamÄ±nda Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan polis sorumluluk bÃ¶lgesinde bin 338 personel, 172 ekip ve 3 bomba arama ve narkotik kÃ¶peÄŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla 53 sabit nokta ve 583 umuma aÃ§Ä±k yerde yapÄ±lan uygulamalarda 12 bin 258 ÅŸahÄ±s sorgulandÄ±, 15 aranan ÅŸahÄ±s yakalandÄ±, 8 ÅŸahÄ±s gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, 8 ÅŸahsa 109 TL para cezasÄ± uygulandÄ±, yapÄ±lan arama ve kontrollerde 2 ruhsatsÄ±z tabanca, 47 mermi, 1 balta elde edildi. Bin 892 aracÄ±n kontrol edildiÄŸi uygulamada 66 araca 31 bin 64 TL para cezasÄ± uygulandÄ±, 24 araÃ§ trafikten men edildi. Kontrol edilen 583 umuma aÃ§Ä±k yerden 14â€™Ã¼ne 680 TL para cezasÄ± uygulandÄ±.
Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan jandarma sorumluluk bÃ¶lgesinde 352 personel, 72 ekip, (2) arama kÃ¶peÄŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla, 5 noktada ve 281 umuma aÃ§Ä±k yerde yapÄ±lan sabit yol ve umuma aÃ§Ä±k yer uygulamalarÄ±nda 5 bin 769 ÅŸahÄ±s sorgulandÄ±, 25 aranan ÅŸahÄ±s yakalandÄ±, 5 ÅŸahÄ±s gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, 21 ÅŸahsa 218 TL para cezasÄ± uygulandÄ±, yapÄ±lan arama ve kontrollerde 1 ruhsatsÄ±z tabanca, 24 mermi, 378 adet cinsel gÃ¼Ã§ arttÄ±rÄ±cÄ± hap ve 2 kilogram faturasÄ±z cÄ±va elde edildi. Bin 561 aracÄ±n kontrol edildiÄŸi denetimlerde 78 araca 44 bin 400 TL para cezasÄ± uygulanmÄ±ÅŸ, 36 araÃ§ trafikten men edildi. Kontrol edilen 281 umuma aÃ§Ä±k yerden, 3â€™Ã¼ne 5 bin 191 TL para cezasÄ± uygulandÄ±, 2 iÅŸ yeri hakkÄ±nda tutanak tanzim edildi.
7 ByLock kullanÄ±cÄ±sÄ± yakalandÄ±
AydÄ±n Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n koordinesinde 2017/10680 soruÅŸturma sayÄ±sÄ± ile FETÃ–/PDY silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi ve Bylock kullanÄ±cÄ±sÄ± 7 ÅŸÃ¼pheli ÅŸahsÄ±n yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik bugÃ¼n yapÄ±lan eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 7 ÅŸÃ¼pheli ÅŸahÄ±s yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼pheli ÅŸahÄ±slardan elde edilen dijital materyallere mahkeme kararÄ±nca el konuldu. (Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  Patlayan televizyon 2 evi kÃ¼l etti

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