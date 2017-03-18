Aydın’da 1644 işyeri denetlendi

Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce Şubat ayında gıda üretim yerlerine 271, gıda satış ve toplu tüketim yerlerine bin 373 adet olmak üzere toplam bin 644 iş yeri denetlendi.

Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimizde toplam, 1.711 adet gıda üretim yeri, 12.507 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Şubat ayında gıda üretim yerlerine 271 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 1.373 adet olmak üzere toplam; 1.644 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vs.ye istinaden il genelinde toplam 32 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan işletmelere 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği yasal işlem uygulanmıştır. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzce Şubat ayı içerisinde 257 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek; 1.316.942,56 kg kuru incir, 21 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 331.875,82 kg muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam; 278 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 1.648.818,38 kg gıda maddesi ihracatı gerçekleşmiştir.

ALO Gıda 174 hattına, Şubat ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 29 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 13 adet, gıda üretim yeri ile ilgili 3 adet olmak üzere toplam 45 adet şikâyet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 39 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)’ne kaydedilmektedir.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 179 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir” denildi. (İHA)