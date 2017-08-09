AydÄ±nâ€™da 15 bin sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye 5 milyon TL ceza kesildi

AydÄ±nâ€™da geÃ§tiÄŸimiz Temmuz ayÄ± iÃ§erisinde gerÃ§ekleÅŸtirilen trafik denetimlerinde 15 bin 468 sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye 4 milyon 901 bin TL ceza kesildi.

AydÄ±nâ€™da trafik gÃ¼venliÄŸinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± ve korunmasÄ± iÃ§in Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± trafik ekipleri tarafÄ±ndan 2017 yÄ±lÄ± Temmuz ayÄ± iÃ§erisinde toplam 128 bin 591 araÃ§ kontrol edildi. Bu araÃ§lardan kusurlu bulunan 15 bin 468 araca 4 milyon 901 bin 834 TL para cezasÄ± tatbik edildi. Temmuz ayÄ± iÃ§erisinde yapÄ±lan denetimler sonucu kusurlarÄ±ndan dolayÄ± 193 sÃ¼rÃ¼cÃ¼ mahkemeye sevk edildi. 2 bin 676 aracÄ±n trafikten men edildiÄŸi denetimlerde 366 sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n ehliyetine ise el konuldu.

AlÄ±nan tÃ¼m bu etkin Ã¶nlemlere raÄŸmen trafik kurallarÄ±na uyulmamasÄ± nedeniyle 2017 Temmuz ayÄ± iÃ§erisinde AydÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±nda 277 maddi hasarlÄ±, 369 yaralamalÄ±, 3 Ã¶lÃ¼mlÃ¼ olmak Ã¼zere toplam 649 ayrÄ± trafik kazasÄ± meydana geldi. 613 vatandaÅŸÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ± kazalarda 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.