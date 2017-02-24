Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
24 Şubat 2017
Asayiş, Aydın, Güncel

Aydın’da 13 Polise Gözaltı, 4 Tutuklama

Aydın’da devam eden FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 13 polis memuru gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında polis ekiplerinin önceki günlerde düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FETÖ soruşturması kapsamında Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bugün gerçekleştirdiği operasyonlarda ise terör örgütünün şifreli haberleşme programı olan ByLock’u kullandıkları tespit edilen ve KHK ile meslekten ihraç edilen 13 eski polis memuru gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete getirildi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Söke’de otomobil 3 metreden alt yola uçtu
Share

BENZER HABERLER

Güle güle Mustafa ağabey güle güle…

Güle güle Mustafa ağabey güle güle…

Yalanlar ve yanlışlar

Yalanlar ve yanlışlar

Ben ülkemi ve ülkemin insanlarını seviyorum

Ben ülkemi ve ülkemin insanlarını seviyorum

Başka testiler kırılmadan

Başka testiler kırılmadan

Neden İhsanoğlu?

Neden İhsanoğlu?

Utandıran durumlar

Utandıran durumlar

#

HAVA DURUMU

Aydın

    #

    DÖVİZ BİLGİLERİ

    • Dolar

      3,6035

    • Euro

      3,8060

    • BIST

      88.258

    • Altın

      145,7632

    #

    EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

    Mustafa Çezik
    YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
    #

    YAZARLAR

    Tüm Yazarlar
    #

    EN SON HABERLER

    video

    VİDEO GALERİ TÜMÜ

    #

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

    gazete manşetleri

    NAMAZ VAKİTLERİ

    takvim
    Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
    SOSYAL MEDYA
    • facebook
    • twitter
    • rss
    • google +
    • youtube
    • pinterest

    © 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

    CLOSE

    CLOSE