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07 Nisan 2017
Aydın, Didim, Nazilli, Sağlık

Aydın’da 1130 organ bağışı yapıldı

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, bugün itibariyle gönüllü vatandaşlar tarafından 1130 organ bağışı yapıldığını açıkladı.
Aydın il genelinde 01 Ocak 2017 tarihinden bu yana organ bağışı çalışmaları devam ederken, gönüllü bağışçılardan bugüne kadar 1130 organ bağışı kabulü yapıldı.
Didim ve Nazilli’de organ bağışı çalışmaları hızlı bir şekilde yürütülürken, Didim İlçe Sağlık Müdürlüğü organ bağışı sorumluları tarafından huzur evinde ve Didim Devlet Hastanesi içinde stant çalışması gerçekleştirildi.

Bu çalışmalarda vatandaşlar bilgilendirilirken, organ bağışı konusunda daha duyarlı olunmasının altı çizildi.

Ayrıca Nazilli Devlet Hastanesi organ bağışı sorumluları tarafından çeşitli kurum ve esnaf ziyaretleri ile çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Aydın’da organ bağışı yapmak isteyen kişilerin, İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerine, Devlet Hastanelerine, Özel hastanelere, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine ve ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurabilecekleri belirtildi.
Türkiye genelinde yaklaşık 30 bin kişinin organ nakli beklediği ifade edilirken, sağlıklı her organın bağışının yapılabileceği ifade edildi. (İHA)

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