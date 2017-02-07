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07 Şubat 2017
Aydın, Yaşam

Aydın yağışlı havanın etkisine giriyor

Aydın, bugün öğle saatlerinden itibaren Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek.
Bugün öğleden sonra kıyılardan başlayarak, akşam ve gece Aydın genelinin yağışlı geçeceği; yağışların sağanak, Aydın’ın batısında gökgürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyorlar.
Çarşamba günü Aydın genelinin sağanak yağışlı, Aydın’ın batı ilçelerinin gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği, Perşembe günü ise Aydın’ın ve doğu ilçelerinin hafif yağmurlu geçeceği öğrenildi.
Yağışlı hava kütlesinden dolayı hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalacağı belirtildi. (İHA)

 

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