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07 Mart 2017
Aydın, Efeler, Ekonomi

Aydın Vergi Dairesi’nden Şehiriçi Şoförlerine Ziyaret

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu beraberinde Güzelhisar Vergi Dairesi Müdürü Ali Çakır, Efeler Vergi Dairesi Müdürü Birgül Kaya ve Grup Müdürü Mustafa Çelik ile birlikte Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifini ziyaret etti.
Vergi Dairesi Başkanı Müsevitoğlu, “Ülkemizin gelişmesi için en önemli kaynak olan vergi bilincinin toplumun tüm kesimlerinde geliştirilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla her yıl Şubat ayının son haftası Vergi Haftası olarak kutlanıyor. Bu yılda 28. Vergi Haftası 27 Şubat-5 Mart 2017 tarihleri arasında tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlandığı. Vergi geleceğimizdir ve bu konuda tüm vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermesi gerekiyor” dedi.
Şehiriçi özel halk otobüslerinde vergi bilincini artırmak için asılan afişleri araçlarında titizlikle taşıyan Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi görevlilerine ve yetkililerine teşekkür eden Müsevitoğlu, Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın’a çiçek takdim etti.
Vergi dairesi heyetine ziyaretleri için teşekkür eden Özel Halk Otobüsleri Başkanı Okan Yalçın ise, esnafın ve vatandaşın bu şekilde ziyaret edilmesinin devletin kurumlarının temsilinde milletin samimi ve güçlü bağlar kurmasını sağladığını belirterek ziyaretleri ve nezaketlerinden dolayı Vergi Dairesi Başkanı Nüsevitoğlu ve heyettekilere teşekkür etti. Verginin kutsal olduğuna inandıklarını belirten Okan Yalçın, bu tür ziyaretlerin toplumdaki vergi bilincinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağladığını söyledi. (İHA)

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