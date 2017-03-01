Aydın Vergi Dairesi’nden Borsa’ya Ziyaret

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Vekili Cemil Müsevitoğlu, bu yıl 28’incisi kutlanan Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Aydın Ticaret Borsası’na ziyarette bulundu.

Ziyarete Grup Müdürleri Yusuf İpekçi ile Mustafa Çelik, Güzelhisar Vergi Dairesi Müdürü Ali Çakır, Efeler Vergi Dairesi Müdür V. Birgül Kaya’da katıldı. Vergi Dairesi Başkanı Vekili Cemil Müsevitoğlu ve Grup Müdürleri Yusuf İpekçi ile Mustafa Çelik, Güzelhisar Vergi Dairesi Müdürü Ali Çakır, Efeler Vergi Dairesi Müdür V. Birgül Kaya’yı Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Ülgen ve Abdülkadir Yıldız, Meclis Üyeleri Mustafa Akdam, Ahmet Şenel, Rıza Uyar ve Erkan Aslan karşıladı.

Aydın Vergi Dairesi Başkanı V. Cemil Müsevitoğlu, “Uygulamalarımızda mükellef haklarını gözetmeyi kendimize ilke edindik. Çalışmalarımızda, mükelleflerin sorumluluk ve hakları konusunda bilinçlendirilmesi konularına önem veriyoruz. Klasik yönetim anlayışının dışına çıkarak, ortaklarını dinleyerek, çözüm arayan bir kurum olduklarını” belirterek, Aydın Ticaret Borsası dinamik ve enerjisi yüksek bir kurum, yaptıkları çalışmalar ile ilimizde önemli bir yere sahiptir. Aydın Ticaret Borsası yönetimini başarılarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı ise; verginin ekonominin büyümesi ve toplumun kalkınmasındaki rolünün önemli olduğuna değinerek, bu yıl 28’incisi gerçekleştirilen Vergi Haftası Etkinlikleri çerçevesinde Aydın Ticaret Borsasına gerçekleştirilen ziyaretten dolayı Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu’na teşekkürlerini ifade etti. (İHA)