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10 Ağustos 2017
Aydın, Ekonomi

Aydın Uluslararası Arıcılık Kongresi hazırlıklarına başladı

Türkiye’nin en önemli arı ve bal üretim merkezleri arasında yer alan Aydın’da bu yıl 45.’si düzenlenecek olan APIMONDIA Uluslar arası Arıcılık Kongresi hazırlıkları başladı. Aydın, dünya arıcılarının ve sektörün toplanacağı bu kongrede Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın çam balı ile Aydın’a has hayıt balının tanıtımını yapmak için hazırlıklara başladı.
Gerek iklim koşulları, gerekse bitki örtüsü ve bölgeye has zengin flora nedeniyle Aydın’ın arı yetiştiriciliği ve bal üretimi açısından çok önemli bir merkez olduğunu belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir kongreyi önemsediklerini söyledi. Aydın olarak bu konuda çalışmalara başladıklarını kaydeden Başkan Özdemir, “Bilindiği gibi Türkiye gerek kovan sayısı gerekse bal üretimiyle dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri. Aydın ilimiz de Türkiye’de arıcılık sektörü için ilk sıralarda yer alan illerimizden biri. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği’nin ev sahipliğinde 29 Eylül – 4 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek 45. APIMONDIA Uluslararası Arıcılık Kongresi’nde dünyanın dört bir yanından gelecek binlerce katılımcının yanı sıra Türkiye’deki arıcıların yanı sıra sektör temsilcileri ve davetliler bu tarihi organizasyonda yerini alacak. Aydın olarak bu organizasyonda ilimizin hayıt balı ile Dilek Yarımadası Milli Parkı’na has çam balını tanıtmak için çalışma başlattık” dedi.

(İHA)

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