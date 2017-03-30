Aydın suni tohumlamada Türkiye’nin eğitim merkezi oldu

Aydın Veteriner Hekimler Odası’nın düzenlediği suni tohumlama kursları Aydın’ı bu alanda Türkiye’nin eğitim merkezi haline getirdi. Büyük ilgi görmesi nedeniyle 5 yılda 18 kez tekrarlanan kursa değişik birçok ilden 360 veteriner katıldı.

Aydın Veteriner Hekimler Odası’nın 2012 yılında başlattığı suni tohumlama kursları Türkiye genelinden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Son 5 yılda 18 kez tekrarlanan kurslara, Türkiye’nin değişik birçok ilinden 360 veteriner hekim katıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın izni ve takibiyle süren kurslarda Türkiye Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konsey Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Barbaros Tuncer, Doç. Dr. Umut Taşdemir ve Doç. Dr. Serhat Büyükleblebici dönüşümlü olarak eğitim veriyor.

Her seferinde 20 veteriner hekimin katıldığı suni tohumlama kurslarının sonuncusu da büyük ilgi gördü. Teorik ve uygulamalı olarak Aksaray Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Umut Taşdemir tarafından verilen eğitime 4’ü Aydınlı olmak üzere farklı illerden kursiyer veterinerler katıldı. Kursiyerlerin belgelerini almasıyla sona eren eğitimin gelen yoğun talepler üzerine önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesi hedefleniyor.

Aydın Veteriner Hekimler Odası olarak mesleki eğitim çalışmalarının odanın önemli faaliyetleri arasında yer aldığını belirten Oda Başkanı Muharrem Uçmaklıoğlu, “Suni tohumlama ülkemizle birlikte bütün dünyada sığırların gebe bırakılması için yapılan bir uygulamadır. Suni tohumlama yapılmasıyla ilgili birçok yöntem var. Kursta, dünyadaki diğer ülkelerde de yaygın olarak kullanılan suni tohumlama yöntemi konusunda eğitim veriyoruz. 2011 yılında çıkarılan yönetmelikle suni tohumlamayı sertifikalı veterinerler yapabiliyor. Aydın Veteriner Hekimler Odası olarak sektörde bu alanda yaşan bir boşluğu gidermek için 2012 yılında kurs düzenlemeye başladık. Yoğun talep olunca kurs sayımızı artırarak sürdürmek zorunda kaldık. Bugüne kadar 2012’de bir, 2013’te iki, 2014’te üç, 2015 ve 2016’da ise altışar olmak üzere 18 kurs düzenledik. Kurslarımıza katılan 360 meslektaşımızdan büyük çoğunluğunun Aydın dışından olması bizim için büyük önem taşıyor” dedi.

“Kurs Aydın’ın tanıtımına katkı sağladı”

Aydın Veteriner Hekimler Odası’nın düzenlediği bu kursun Türkiye genelinde bilinir hale geldiğine işaret eden Uçmaklıoğlu, “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın onayıyla açtığımız bu kurslar yine Bakanlık ile İl Müdürlüğü’nün gözetimi altında devam ediyor. Devam zorunluluğu olması nedeniyle kursiyerlerin günlük gerçekleştirdiği tüm etkinlikleri Bakanlığa anında iletiyoruz. 2016 yılı için kurs takvimini tamamladık ancak halen talepler gelmeye devam ediyor. İhtiyacı ve talepleri karşılayabilmek amacıyla önümüzdeki yıllarda da bu projeyi sürdürmeyi amaçlıyoruz. Projenin Aydın’ın tanıtım ve turizmine olumlu katkı sağlamış olması bizleri ayrıca mutlu etti. Büyük çoğunluğu diğer illerden gelen kursiyerlerimiz ilimizin ekonomisine de canlılık getirdi” şeklinde konuştu. (İHA)