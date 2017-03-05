AYDIN ŞOFÖRLER ODASI GENEL KURULU YAPILDI

Yapılan genel kurulda üyelerine, bir yıllık çalışmalarının hesabını veren ve aynı zamanda da önemli bir müjde veren Aydın Şoförler Odası ve Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Semih Özmeriç; “Bizden kredi kullanmış esnafa benden 20 bin TL daha ilave faizsiz kredi.” dedi.

Aydın Şoförler Odası Düğün Salonu’nda gerçekleşen genel kurul toplantısına; Aydın Ticaret İl Müdürü Şeref Yazıcı, Aydın Muğla İlleri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, Aydın Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan, Halk Bankası Bulvar Şube Müdürü Mehmet Cipe, Efeler Şehiriçi Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, Tes-İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Mustafa Aydın, çok sayıda oda başkanı ve birlik üyeleri katıldı.

Divan Bakanlığını Necip Saraç’ın yaptığı genel kurulda 2016 yılı faaliyet ve denetim raporları oy birliği ile kabul edildi. 2017 yılı tahmini bütçe ise 598 bin olarak kararlaştırıldı.

“146 BİN KÂR ELDE EDİLMİŞTİR”

Genel Kurul toplantısında konuşan Aydın Şoförler Odası ve Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Semih Özmeriç; “Bu çalışma gücü ve azmiyle özellikle Esnaf Kefalet Kooperatifimiz 2016 yılında hükümetimizin öncelikle esnafa tahsis ettiği hazine destekli kredileri gereksiz prosedürleri en aza indirerek en kısa zamanda ve mümkün olduğunca fazla Esnaf ve Sanatkarların kullanılması için canla başla çalışmaktayız. Bu çalışmalarımız 2016 yılında da devam etmiş ve bu sayede Kooperatifimiz yüzde 100’ün üzerinde büyüme göstererek bugün itibariyle 30 milyon plasmana ulaşmış ve 700 kayıtlı ortak sayısına ulaşmıştır. Bu sayede kooperatifimiz 2016 yılında kısıtlı plasman imkanları ve ülkemizin geçirdiği badirelere rağmen 16 milyon 500 bin TL Kredi dağıtmış ve bu sayede 146 bin TL kar elde etmiştir.” dedi.

SIFIR FAİZLİ KREDİ DESTEĞİ

Meriç; “Özellikle hükümetimizin esnaf sanatkarı destekleyici politikaları faiz oranlarımızın yüzde 5 oranında kalması, hatta sıfır faiz destekleri kooperatifimiz tarafından hassasiyetle takip edilmekte. Sizlerin süratle faydalanması için azami gayret sarf edilmektedir. İki aylık süreçte Halk Bankası aracıyla kredi dağıtılmıştır. Hepimizin bildiği gibi hükümetimiz. 2017 yılı içerisinde küçük Esnaf Sanatkarı KOSGEB aracılığıyla sıfır faizli kredi desteği vermektedir. Sıfır faizli kredi konusunda bundan böyle esnaf kefalet kooperatiflerinin kefaleti de kabul edilmeye başlanmıştır. Biz kooperatif olarak bu krediye hak kazanan esnafın yanında ve onlara yardımcı olacağımıza buradan duyurmak isterim.” diye konuştu.

“BUGÜN BİZİM DÜĞÜN GÜNÜMÜZDÜR”

Özmeriç’in konuşmasının ardından Genel Kurulun divan başkanlığını yapan ve Aydın Muğla İlleri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç da; şoförlük mesleğinin önemine değindiği konuşmasında şunları söyledi;

“Şoförlük mesleği onurlu ve gururlu bir meslektir. Bugün bizim düğün günümüzdür. Hesabı verdik alnımız ak başımız dik. Bu güzel kongreye öncü olan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

“ESNAFIMIZA HİZMET İÇİN VARIZ”

Genel Kurul sonunda kürsüye gelen AYESOB Başkanı Selahiddin Çetindoğan da, AYESOB olarak Aydın’da en büyük sivil toplum kuruluşu olduklarını vurguladı ve; “İlçelerle birlikte 82 odamız var ve 50 bin de üyemiz var. Bugünlerde esnafımız ekonomi anlamında zor günler geçiriyor. Ama bizler dimdik esnafımız ve üyelerimiz ile ayaktayız. Bizler de esnafımıza hizmet için varız. Sesimizi her yerde duyurmaya çalışıyoruz. Üyelerimiz arkamızda olduğu sürece başaramayacağımız hiçbir iş yok. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur. Genel kurulumuz hayırlara vesile olsun.” ifadelerini kullandı.

Aydın Şoförler Odası ve Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında iki yıl süre ile denetim kuruluna iki asil iki de yedek üye seçildi. Seçilen isimler ise şöyle; Hüsamettin Bulut ve Mevlüt Akgül asil üyeliğe, Adnan Yeniev ve Mustafa Benli de yedek üyeliklere oy birliği ile seçildi.

Bölge Birliği asil üyeliğine Semih Özmeriç, Oktay Mantar ve Arif Ayçiçekçi, yedek üyeliğe ise Atilla Akgün, Hakan Angı, Mustafa Timur oy birliği ile seçildi.