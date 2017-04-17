AYDIN SANDIĞA KOŞTU

18 anayasa maddesi değişikliği ile yönetim şekli değişikliğinin halk oylamasına sunulduğu 16 Nisan Referandumu, Aydın’da yüksek bir katılımla gerçekleşti.

794 bin 509 kayıtlı seçmenin bulunduğu Aydın ilinde, Aydınlılar sabahın erken saatlerinden itibaren adeta sandıklara akın ettiler.

Aydın genelinde saat 08.00’de 2 Bin 328 sandıkta başlayan oy kullanma işlemleri, saat 17.00’ye kadar devam etti.

Sabah saatlerinden itibaren akın akın sandıklara koşan Aydınlılar, oldukça yüksek bir katılım oranıyla referanduma iştirak ettiler.

Yalnızca tek oy pusulası olduğu için seçmenlerin 1-2 dakika içinde oy verebilmesine rağmen, Aydınlı seçmenlerin referanduma yoğun ilgisi nedeniyle zaman zaman sandıklarda kuyruklar oluştu.

Yürümekte bile zorlanan yaşlılar, hastalar ve engelli yurttaşların, her türlü bahane ve zorluğa rağmen en temel yurttaşlık görevlerini yerine getirmeleri ve bu en temel demokratik haklarını kullanmaları diğer seçmenler tarafından da takdirle karşılandı.

Ancak, pek çok engelli ve yaşlı seçmenin, üst katlardaki sandıklarda oy vermek zorunda kalması nedeniyle, merdivenleri çıkmakta ve sandığa ulaşmakta büyük zorluklar yaşadığı gözlendi.

Bu durum, Türkiye’deki engellilerin kamu binalarında karşılaştıkları zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi.

Pek çok engelli seçmen, seçimlerde engellilere hiçbir kolaylık tanımayan seçim düzenlemelerinden yakındılar ve kendilerinin en temel demokratik hakkı olan oy verme hakkını kullanmakta yaşadıkları fiziki zorluklara tepki gösterdiler.

Bunun dışında, Aydın genelinde oy verme süreci oldukça sakin ve sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Güneşli ve güzel bir pazar günü, seçim için ideal bir bahar havasında gerçekleşen referandum için oy verme görevlerini yerine getiren Aydınlılar, daha sonra kendilerini ailece piknik alanlarına, mesire yerlerine, parklara, caddelere ve meydanlara attılar.

Ancak sandıklar kapandıktan sonra Aydınlıların çoğu evlerinde heyecanla referandum sonuçlarının açıklanmasını beklemeye başladılar.

(GÜÇLÜ ÇEZİK)