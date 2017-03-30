AydÄ±n saÄŸanak yaÄŸmura teslim oldu

AydÄ±nâ€™da akÅŸam saatlerinde aniden bastÄ±ran saÄŸnak yaÄŸÄ±ÅŸ hayatÄ± olumsuz etkiledi. YaÄŸÄ±ÅŸ sonrasÄ± cadde ve sokaklar gÃ¶le dÃ¶nerken birÃ§ok araÃ§ yolda kaldÄ±. YaÄŸmura hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalananlar da sÄ±rÄ±lsÄ±klam Ä±slandÄ±.

Efeler ilÃ§e merkezinde akÅŸam saatlerinde etkisini gÃ¶steren yaÄŸÄ±ÅŸ sonrasÄ± ÅŸehrin bir Ã§ok mahallesinde su baskÄ±nlarÄ± yaÅŸandÄ±. Ã–zellikle Cumhuriyet ve IlÄ±cabaÅŸÄ± mahallelerinde logarlarÄ±n taÅŸmasÄ± sonucu yollar gÃ¶le dÃ¶ndÃ¼. AydÄ±n-Ä°zmir Karayolunda yolun dereye dÃ¶nmesi nedeniyle trafikte aksama yaÅŸandÄ±. BazÄ± araÃ§lar yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle yolda mahsur kaldÄ±. Ã–te yandan KurtuluÅŸ Mahallesiâ€™nde logarlarÄ±n taÅŸmasÄ± sonucueski otogar alanÄ± gÃ¶le dÃ¶ndÃ¼. Belediye ekipleri sularÄ±n tahliyesi iÃ§in polis ekipleri trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in uzun yaÄŸmur altÄ±nda uzun uÄŸraÅŸ verirken yaÄŸmurun dinmesi ile birlikte ÅŸehirde hayat normale dÃ¶ndÃ¼. (Ä°HA)