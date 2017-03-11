AYDIN REFERANDUM PLATFORMU’NDAN “HAYIR” Ã‡AÄžRISI

AydÄ±n’da faaliyet gÃ¶steren sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, meslek odalarÄ± ve sendikalardan oluÅŸan AydÄ±n Referandum Platformu bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

16 Nisan’da halk oyuna sunulacak olan Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini paylaÅŸan AydÄ±n Referandum Platformu, hayÄ±r Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

AydÄ±n Tabib OdasÄ±’nda dÃ¼zenlenen toplantÄ±da, AydÄ±n Referandum Platformu adÄ±na konuÅŸan AydÄ±n Tabip OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Dr. Hakan KaragÃ¶z; “Bizler, siyasal, sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel farklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±za raÄŸmen, 16 Nisan’da halk oyuna sunulacak olan Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi konusunda ortak bir hassasiyete sahibiz.” dedi.

“SeÃ§imimizle, ya evet deyip Ã¼lkeyi nereye sÃ¼rÃ¼kleyeceÄŸi belli olmayan bir maceraya sokacaÄŸÄ±z, ya da hayÄ±r diyerek Ã¶zgÃ¼r ve demokratik bir TÃ¼rkiye’yi kurmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z.” diyen KaragÃ¶z aÃ§Ä±klamasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti;

“Ya evet deyip 80 milyon insanÄ±mÄ±zÄ±n kaderini bir tek kiÅŸinin insaf ve inisiyatifine bÄ±rakacaÄŸÄ±z, ya da hayÄ±r deyip katÄ±lÄ±mcÄ± ve demokratik parlamenter sistemimizi gÃ¼Ã§lendirmeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Ya evet deyip, bÃ¼tÃ¼n atalet mekanizmasÄ±nÄ± tek bir kiÅŸiye teslim edeceÄŸiz, ya da hayÄ±r deyip, zaten gÃ¼ven kaybetmiÅŸ bulunan yargÄ±yÄ± hep birlikte baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z olarak yeniden yaratmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z.Ya evet deyip Ã¼lkeyi yÃ¶netecek tek kiÅŸinin inancÄ±na ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncesine mahkum olacaÄŸÄ±z, ya da hayÄ±r diyerek inanÃ§ ve dÃ¼ÅŸÃ¼nce Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ze sahip Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. Ya evet deyip sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerinin yok oluÅŸuna izin vereceÄŸiz, ya da hayÄ±r diyerek meslek kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n, sendikalarÄ±n ve odalarÄ±n Ã¶zgÃ¼rce ve demokratik bir ÅŸekilde yaÅŸamasÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z. Ya evet deyip kadÄ±nlarÄ±n evlerine hapsolup toplumsal hayattan dÄ±ÅŸlanmasÄ±na yol aÃ§acaÄŸÄ±z, ya da hayÄ±r diyerek onlarÄ±n kendi yaÅŸamlarÄ± Ã¼zerinde Ã¶zgÃ¼rce sÃ¶z ve karar sahibi olmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z. Ya evet deyip Ã§evrenin ve soluduÄŸumuz havanÄ±n kirlenerek yok olmasÄ±na yol aÃ§acaÄŸÄ±z, ya da hayÄ±r diyerek Ã§evremize, suyumuza, havamÄ±za ve topraÄŸÄ±mÄ±za, yani saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za, hayatÄ±mÄ±za sahip Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z.

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n partili olmasÄ±nÄ±n kime ne faydasÄ± olacak, Ã¼lkenin hangi sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m saÄŸlayacaktÄ±r? DiÄŸer maddeler 2019’da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecekken, neden CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n partiye Ã¼ye olmasÄ± derhal Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir? Daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir TÃ¼rkiye, parti Ã¼yeliÄŸi ile mi saÄŸlanacaktÄ±r?

Apartman yÃ¶neticisini seÃ§erken, onu denetleyecek denetÃ§iyi dahi ayrÄ±ca seÃ§en halkÄ±mÄ±z Ã¼lkeyi tek baÅŸÄ±na yÃ¶netecek bir kiÅŸiyi denetimsiz bÄ±rakmayÄ± kabul edecek midir?

Kendisini yargÄ±layacak olan Anayasa Mahkemesi’nin 15 Ã¼yesinden 10’sini yine kendisi atayacak, parti genel baÅŸkanÄ± olarak mecliste Ã§oÄŸunluÄŸa hakim olacak bir CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n gerÃ§ekten denetlenmesi nasÄ±l mÃ¼mkÃ¼n olacaktÄ±r? En kÃ¼Ã§Ã¼k bir soruÅŸturma sÃ¶z konusu olduÄŸunda, halkÄ±n seÃ§tiÄŸi meclisi tek bir cÃ¼mleyle feshedebilecek olan bu kiÅŸiye bu yetkiler verilebilir mi?

BÃ¼tÃ¼n bu sorularÄ±n cevaplarÄ± halen verilememiÅŸ, ancak hayÄ±r deme dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinde olanlara karÅŸÄ± sÃ¼rekli bir baskÄ± uygulanmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. HayÄ±r diyenlere terÃ¶rist ve hain damgasÄ± vurularak halkÄ±mÄ±z birbirine dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmekte iken, OHAL ÅŸartlarÄ±nda gitgide giderilen bu ortamda demokratik bir referandum mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. Bir an evvel, sorumluluk sahiplerinin halkÄ±mÄ±zÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± iÃ§in gerekli demokratik koÅŸullarÄ± saÄŸlamasÄ±nÄ± talep ediyor, halkÄ±mÄ±zÄ± Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini dikkatlice okuyarak, Ã¼lkemizi sonu belirsiz bir maceraya sÃ¼rÃ¼kleyecek olan tek adam rejimini getiren bu dÃ¼zenlemeye hayÄ±r demeye, parlamenter demokrasiye sahip Ã§Ä±kmaya davet ediyoruz.”

AydÄ±n Referandum Platformu; AydÄ±n Barosu, AydÄ±n DiÅŸ Hekimleri OdasÄ±, AydÄ±n Tabip OdasÄ±, EÄŸitim-Ä°ÅŸ AydÄ±n Åžubesi, TÃ¼m Yerel-Sen AydÄ±n Åžubesi, Genel SaÄŸlÄ±k-Ä°ÅŸ AydÄ±n Åžubesi, Disk Emekli-Sen AydÄ±n Åžubesi, Kesk’e baÄŸlÄ± sendikalar, Ã‡YDD AydÄ±n Åžubesi, Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi AydÄ±n Åžubesi, AYÃ‡EP, HacÄ± BektaÅŸ Veli Anadolu KÃ¼ltÃ¼r VakfÄ±, Alevi KÃ¼ltÃ¼r Dernekleri AydÄ±n Åžubesi, Pir Sultan Abdal KÃ¼ltÃ¼r DerneÄŸi AydÄ±n Åžubesi, Ege TahtacÄ± KÃ¼ltÃ¼r DerneÄŸi AydÄ±n Åžubesi, TÃ¼rk KadÄ±nlar BirliÄŸi AydÄ±n Åžubesi, Aktif EmekÃ§i KadÄ±nlar DerneÄŸi AydÄ±n Åžubesi, Yeni KuÅŸak KÃ¶y EnstitÃ¼leri DerneÄŸi AydÄ±n Åžubesi, AydÄ±n Ziraat MÃ¼hendisleri OdasÄ±, Eski Eserleri Koruma DerneÄŸi AydÄ±n Åžubesi, Aykaryay, AydÄ±n Harita MÃ¼hendisleri OdasÄ± Ä°l TemsilciliÄŸi, AydÄ±n BirleÅŸik Haziran Hareketi, AydÄ±n Emek BÃ¼rosu, AydÄ±n Makine MÃ¼hendisleri OdasÄ±, AydÄ±n Elektrik MÃ¼hendisleri OdasÄ±, TMMOB-Ä°KK’dan oluÅŸuyor.