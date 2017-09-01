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01 Eylül 2017
Aydın, Güncel

Aydın Protokolu Bayramlaştı

Aydın Valiliği tarafından Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni düzenlendi.
Aydın Polis Evinde düzenlenen bayramlaşma töreninde Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Evrim Karagöz, Aydın Garnizon Komutanı Albay Selahattin Acara, Aydın Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, kamu kurum müdürleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, emniyet mensupları ve vatandaşlar yer aldı. Vali Köşger, törene katılan misafirlerle tek tek bayramlaşırken, törene 15 Temmuz Şehidi Nedip Cengiz Eker’in annesi Güzel ve babası Nihat Eker’de katıldı.
Güzel bir bayram geçirdiklerini ifade eden Vali Köşger, “Kurban Bayramı tüm Aydın’a ülkemize mübarek olsun. Huzur, esenlik ve sağlık içinde birlik beraberlik içinde, ülkemize milletimize ve tüm islam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Birliğimizi beraberliğimizi pekiştirecek ve ülkemizi daha iyi noktalara getirecek, gönül beraberliğini sağlayacak bir bayram olmasını temenni ediyorum” dedi.
Vali Köşger şu ana kadar rutin faaliyetlerin dışında hiçbir sıkıntının olmadığını belirterek, “Çok şükür ilimizde her şey yolunda. Küçük hadiseler oluyor ama, onlar bayram dışında da yaşanan şeyler, onun dışında olağan dışı bir durum yok. Gayet güzel bir bayram geçiriyoruz” diye konuştu. (İHA)

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