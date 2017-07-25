Aydın konut satışında 9. oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) tarafından açıklanan 2017 yılı Haziran ayı Konut Satış İstatistiklerine göre Aydın’da 2 bin 563 konut satış sonucu el değiştirdi.

Aydın’da bin 190 ilk satış, bin 373 ikinci el satış olmak üzere 2 bin 563 konut satış sonucu el değiştirdi. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 97 bin 579 konut satış sonucu el değiştirdi. Konut satışlarında İstanbul 17 bin 970 konut satışı ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 10 bin 160 konut satışı ile Ankara, 6 bin 34 konut satışı ile İzmir izledi. Aydın ise Türkiye genelinde yüzde 2,6’lık payla 9. sırada yer aldı. Konut satış sayısının en düşük olduğu iller sırasıyla 2 konut ile Hakkari, 20 konut ile Ardahan, 31 konut ile Bayburt oldu.

780 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi

Aydın ilinde 347 ilk satış, 433 ikinci el satış olmak üzere 780 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 35 bin 210 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 36,1 olurken bu oran Aydın ili için yüzde 30,4 olarak gerçekleşti. En yüksek ipotekli satış 6 bin 963 ile İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul yüzde 17,6’lık ipotekli satış payı ile Türkiye sıralamasında ilk sırayı aldı. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı ise yüzde 38,7 oldu. Aydın ise Türkiye genelinde yüzde 2,2’lik payla 10. sırada yer aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 56,1 ile Artvin oldu.

Bin 783 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi

Aydın’da 843 ilk satış, 940 ikinci el satış olmak üzere toplam bin 783 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 62 bin 369 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi. Diğer konut satışlarında İstanbul 11 bin 7 konut satışı ve yüzde 17,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. Ankara 5 bin 981 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 684 konut satışı ile İzmir izledi. Aydın ise Türkiye genelinde yüzde 2,9’luk payla 7. sırada yer aldı. Diğer konut satışının en az olduğu il, 1 konut ile Hakkari oldu.

Yabancılara 77 konutun satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışlarında, Haziran ayında ilk sırayı 903 konut ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 408 konut satışı ile Antalya, 93 konut satışı ile Bursa, 77 konut satışı ile Aydın, 68 konut satışı ile Ankara ve 60 konut satışı ile Muğla izledi. (İHA)