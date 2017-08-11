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11 Ağustos 2017
Aydın

AYDIN KIZILAYI HAYIRSEVERLERE SESLENDİ

“KURBAN BEREKETİ YIL BOYU SÜRSÜN”
Türk Kızılayı Aydın Şube Başkanı Bekir Sıtkı Pekmezci, “Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün” kampanyasıyla kurban bağışlarını kabul ettiklerini belirtti.
2007 yılından itibaren vekaletle kurban kesimi yapan Türk Kızılayı bu yıl da “Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün” sloganı ile hayırseverlere seslendi.
Türk Kızılayı Aydın Şube binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Bekir Pekmezci; “149 yıldır dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin ulusal ve uluslararası alanda ihtiyaç sahibi insanlara merhamet elini uzatan Türk Kılızayı, 2007 yılından bu yana Kızılay Kurban Modeli ile milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban eti ulaştırıyor. Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi, kurban döneminde hayırseverlerden gelen kurban vekaletlerinden elde edilen etleri, ülkemizin tamamında ve dünyanın farklı bölgelerindeki binlerce ihtiyaç sahibine ulaştıracağız. Mazlum insanların sofralarına ulaştıracağımız kurban etleri ile evlerine, gönüllerine mutluluk vermenin, paylaşmanın ve paylaştırmanın huzurunu yaşayacağız.” dedi.
“GERÇEK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILACAK”
Pekmezci, geleneksel hale gelen ve bu yılın sloganı olan “Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün” ile vekaletle kurban kesim kampanyası ile dini vecibelerini yerine getirmek isteyen hayırseverlerin kurbanlarının İslami kurallara uygun olarak kesileceğini belirterek; ” Elde edilen etler, vekalet sahiplerinin adına gerçek ihtiyaç sahiplerine sağlık kurallarına uygun olarak ve insan onurunu zedelemeden dağıtılacak.” diye konuştu.
“KURBAN BEDELİ 735 TL”
Hayırseverler, yurtiçi 1 hisse kurban vekalet bedeli olarak 735 TL öderken, yurt dışı kurban vekalet bedeli için ise 500 TL ödeyecek. Hayırseverler, Bankalardaki Kızılay bağış hesaplarını, Türk Kızılayı Şubelerini, PTT şubelerindeki Kızılay Posta Çeki hesabını, 168 ücretsiz çağrı merkezini ve www.kizilay.org.tr internet adresini kullanarak vekaletlerini verebilecek. Kurban vekaleti verecek olan hayırseverler ödemeleri 4 taksit şeklinde de ödeyebilecekler.
(KUDRET CAN)

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