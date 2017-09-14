Aydın-İstanbul ve Rize Borsalarından Yörex’te Ortak Tanıtım

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği desteğiyle, bu yıl 8.si düzenlenen Yörex Yöresel Ürünler Fuarı Antalya Expo Center’de açıldı. Aydın Ticaret Borsası, İstanbul Ticaret Borsası ve Rize Ticaret Borsası birlikte tanıtım gerçekleştiriyorlar. Fuar 17 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Aydın-İstanbul-Rize Ticaret Borsalarının ortak yer aldığı standa Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ziyarette bulunarak, Yöresel Ürünlerin tadına baktılar. Bakan; Çavuşoğlu ve Elvan’a, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na Aydın’ın coğrafi işaretleri ürünleri Aydın Kestanesinden imal edilmiş Kestane Şekeri ve Aydın İnciri hediye edildi.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Adnan Bosnalı; “Yöresel Ürünler Fuarı, üretildiği veya yetiştirildiği yörenin adıyla anılan tarım ürünleri, gıda ürünleri, el sanat ürünlerini tanıtmakta, unutulmasını önlemek amacıyla düzenlenen bir fuardır. ‘Sizi Oraların Nesi Meşhur’ temasıyla bu yıl 8.si düzenlenen Yörex Yöresel Ürünler Fuarında, İstanbul ve Rize Ticaret Borsalarımızla birlikte ortak standımızda tanıtımımızı gerçekleştiriyoruz. Ortak standımızda Aydın Kestanesinden üretilen Kestane Şekeri, Kestane Unu, Aydın İnciri, Yamalak Kabası, Memecik Zeytini, Aydın Memecik Zeytinyağı, Aydın Künarı, Pamuk, Zeytinyağlı Sabun ürünlerinin tanıtımını yapıyoruz. Ayrıca Aydın denince ürünlerimiz ile birlikte akıllara gelen Efelerimiz tarafından yapılan görsel sunum ziyaretçiler tarafından büyük bir ilgi ile izlendi. Yörex Yöresel Ürünler Fuarına her yıl katılım sağlayan Borsamız adına, Antalya Ticaret Borsası ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Yöresel Ürünler Fuarına Aydın Ticaret Borsası adına Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, Meclis Başkan Yardımcısı Cihan Can, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ülgen, Meclis Üyeleri, Mustafa Akdam, Erkan Aslan ve Rıza Uyar katılım sağladı. (İHA)