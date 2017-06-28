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28 Haziran 2017
Aydın, Ekonomi, Güncel, Sağlık

“Aydın İnciri Sağlıklı Ürün Vasfını Korumalı”

Aydın’da bitki sağlığı üzerinde etkili olan birden çok etmenin olduğunu belirten Çevre ve Doğa Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Metin Aydın, özellikle Aydın ile özdeşmiş incirin sağlıklı ürün vasfının korunması gerektiğini belirtti.
Aydın’da yaşayanların yüzde 80’i geçimini tarımla sağladığını ifade eden Aydın, başta, incir, zeytin, pamuk ve kestane ekonomi değeri yüksek üreticinin önemli geçim kaynağı olduğunu belirtti.
Türkiyede üretilen ihtaç incirin yüzde 63’ünün Aydın’dan üretildiğini kaydeden Aydın, “İzmir’in Çeşme ilçesinde Nisan 2017 ‘de üçüncü kuru meyve çalıştayı yapıldı. Çalıştay raporuna bakıldığın da incirin artık sağlıklı ürün vasfını kaybetme noktasına gelindiği, pazarlanma konusunda ciddi sorunların yaşanabileceği sinyalleri veriyor. Burada ortaya çıkan sorunlardan bir tanesi incirde hidrojen peroksitin kullanılması, ikincisi incirde tarım ilaçlarının kullanılması, üçüncüsü ise jeotermallerin inciri kükürtle kirletmesi ve kullanılamaz hale getirmesi en önemli sorunlar olarak görülüyor. Yapılan çalışmalarda gerekli tedbirler alınmadığı için bugün bu noktaya geldiği ve 2015 yılına göre 2016’da Türkiye’nin incirde pazar kaybettiği saptanmıştır. Sorun ortada, Aydın inciri sağlıklı ürün vasfını korumalı ve yetkililerin en azından bu yıl için gerekli kontrolleri yapmalarını, incirimizi lekeleyecek, sağlıklı ürün vasfından çıkaracak, göstermelik değil kalıcı tedbirler uygulamaya davet ediyoruz” diye konuştu. (İHA)

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