Aydın inciri Ortadoğu pazarına açılıyor

Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu, doğal vitamin deposu; çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı ve Antep fıstığının yurtdışında tanıtımı ve ihracatının arttırılması için faaliyet gösteren Kuru Meyve Tanıtım Grubu (KMTG), 2017 yılında tanıtım atağını sürdürüyor.

2017 yılı tanıtım atağını 6-10 Şubat 2017 tarihlerinde Rusya’da düzenlenen Prodexpo 2017 Fuarı ile başlatan Kuru Meyve Tanıtım Grubu’nun ikinci durağı, Ortadoğu’nun en büyük gıda fuarı olan Dubai Gulfood Gıda Fuarı oldu. KMTG ağırlığı Ortadoğu ülkelerinden gelen katılımcılara Türkiye’nin gururu kuru meyvelerinin tanıtımını ve tadımını yaptırdı.

Türkiye’ye yıllık 1.4 milyar dolar döviz kazandırdıklarını bu rakamı 2023 yılında 3 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirten Kuru Meyve Tanıtım Grubu Başkanı Osman Öz, 2017 yılında tanıtım atağını Rusya’dan sonra Dubai’de sürdürdüklerini ifade etti.

Ortadoğu ülkelerinde hedef 300 milyon dolar

Kuru meyve sektörünün ana ihraç pazarının Avrupa Birliği olduğuna dikkati çeken Öz, “Türkiye’nin ihracatta yeni bir başarı hikayesi yazabilmesi için ihraç pazarlarını çeşitlendirmesi gerekiyor. Ortadoğu ülkeleri kuru meyve sektörümüzün ihracatında şu anda yüzde 4 pay alıyor. Hedefimiz bu oranı yüzde 10’a çıkarmak. 2023 yılı için ortaya koyduğumuz 3 milyar dolar ihracat rakamının 300 milyon dolarının Ortadoğu ülkelerine yapılması” diye konuştu.

Türk Kuru Meyve Sektörü’nün 2017 yılında 8 tanesi uluslararası gıda fuarı olmak üzere 10 farklı tanıtım etkinliğine katılarak, Türk kuru meyvelerinin dünya genelindeki pazar payının arttırılması için tanıtım yapmayı programına aldığı bilgisini veren KMTG Başkanı Öz, konuşmasını şöyle tamamladı: “Dünya genelinde sağlıklı ürünlere bir yöneliş var. Bu da Türk kuru meyveleri için bir avantaj. Sağlıklı ürünlere yönelişi değerlendirmek istiyoruz. 2017 yılında Uzakdoğu ağırlıklı bir tanıtım programı oluşturduk. Hindistan, Güney Kore ve Çin’de 7 farklı tanıtım etkinliği gerçekleştireceğiz. Ayrıca, Rusya ve Dubai dışında, Bosna Hersek’te 20. Mostar Uluslararası Fuarı’nda yer alacağız.”

Gulfood Gıda Fuarı’nda KMTG’nin standını Türkiye’nin Dubai Başkonsolosu Erdem Ozan ve Ticaret Müşaviri Hasan Önal ziyaret eden isimler arasında yer aldı. Kuru Meyve Tanıtım Grubu’nu ise; KMTG Başkanı Osman Öz, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Bilge Göksan ve Eli Alharal, EİB Sektörel Tanıtım Grupları Şefi Gökçe Tol ve EİB Personeli Ebru Üzülmez temsil etti. (İHA)