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16 Nisan 2017
Aydın, Efeler, Güncel, Siyaset

AYDIN “HAYIR” DEDİ

16 Nisan Referandumu kapsamında, Aydın’da saat 17.00’de sandıkların kapanmasından itibaren sayım işlemlerine geçildi.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Aydın’dan açık farkla “HAYIR” çıktı.
Açıklanan ve kesin olmayan ilk sonuçlara göre, Aydın’da Hayır oylarının Yüzde 62’lere ulaştığı görüldü.
Ancak haberin yayına hazırlandığı sıralarda, dakikalar ilerledikçe Hayır oylarında artış gözleniyordu.
Efeler kent merkezine bağlı Zafer Mahallesi’nde de oy sayım işleri büyük ölçüde tamamlandı.
Zafer Ortaokulu’ndaki sandıkların tamamında, Hayır oyları Evet oylarını ikiye katladı.
Hatta bazı sandıklarda fark 3 katını buldu.
Örneğin Zafer Ortaokulu 1266 Numaralı Sandık’tan 230 Hayır oyu çıkmasına karşılık, Evet oyları 67’de kaldı.
Yine Zafer Ortaokulu’ndaki 1268 Numaralı Sandık’tan 208 Hayır oyu çıkmasına karşılık, Evet oyları 106’da kaldı.
(GÜÇLÜ ÇEZİK)

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