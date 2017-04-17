16 Nisan Referandum sonuçlarını değerlendiren CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci; “Maç oynanırken kural değişmez, kurallar baştan konulur.” dedi.

Anayasa değişikliği referandumunda kesin olmayan sonuçlara göre, seçmenler yüzde 51.4 Evet, yüzde 48.6 Hayır dedi.

Aydın’da ise referandum sonucu %64.30 Hayır oyu ile sonuçlandı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Anayasa Değişikliği oylamasına giderken referandumun adil bir şekilde yürümediğini iddia eden İnci; “Bir kişinin otoriter yönetiminden yana tercih kullananlar için devletin tüm kurumları, kuruluşları maddi manevi seferber oldu. Valileri, kaymakamları, memurları dahil. Bizim Aydın’da bile tanıdığım imamlar sandık görevlisiydi. Medya tek kanal gibiydi, medyada sesimizi duyuramadık.” dedi.

“AYDIN HALKI ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI”

Cumhuriyet Halk Partisi olarak referandum sürecini çok iyi yönettiklerini düşündüğünü belirten İnci; “Ülke genelinde biz Aydın’da şu an Yüksek Seçim Kurulu’nun sonucuna göre %64.30 oy oranı yakaladık. Öncelikle Aydın’da sandığa giden, sorumluluğunu yerine getiren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca parlamenter sistemden , demokrasiden, Cumhuriyet ve niteliklerinden yana Hayır oyu kullanan tüm seçmenlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum.

Biz bu seçim sürecine başladığımızda Aydın halkı hayırseverdir, Kurtuluşun ve kuruluşun hangi aşamalarda yapıldığını bilen, işgale karşı tam bağımsızlık ülküsüyle hareket eden insanların yaşadığı bir şehirdir dedik ve bunu göstereceklerdir dedik. Aydın’da Köşk ve Karpuzlu haricinde genel itibariyle hayır çıkmıştır. Yüzde 75 ile Kuşadası en çok hayır çıkardı. Didim, Söke yine aynı şekilde. Aydın halkı üzerine düşeni yaptı. Herkese tekrar teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

“FİİLİYATI YASAYA UYDURMUŞLARDIR”

Hayır veren vatandaşların kaybettiklerini kesinlikle düşünmemelerini ve asla umutsuzluğa kapılmamalarını ifade eden İnci; “Biz Cumhurbaşkanımızın tüm ülkedeki yaşayan tüm vatandaşların Cumhurbaşkanı olmasını, tarafsız olmasını isterdik. Ama Cumhurbaşkanımız kendisi bir partinin Cumhurbaşkanı olmayı tercih etti. Şu aşamadan sonra ülkenin ana sorunları olan terörü, işsizliği, ekonomik sıkıntıları bitirmesini bekleyeceğiz. Çünkü artık hiçbir mazeretleri kalmamıştır. Herşey ellerindedir. Fiiliyatı yasaya uydurmuşlardır. Bugün işsizlik oranı açıklandı. Geldiklerinde yüzde 8 olan işsizlik, yüzde 13 çıkmış. 15 yıldan beri tek partili yönettikleri halde şimdi ne değişecek hep beraber göreceğiz. Hayır veren vatandaşlarımız kaybettiklerini kesinlikle düşünmesinler. Bizler var olduğumuz müddetçe, umut her zaman var olacaktır. Bu referandum süreci bize ifade özgürlüğünden yana olan, inanç özgürlüğünden yana olan, fikir özgürlüğünden yana olan, Cumhuriyet ve niteliklerini savunmaya kararlı olan, eşit ideolojide kişilerle bir araya gelebileceğimiz, onlarla iletişim kurabileceğimizi göstermiştir. Biz bu birlikteliği yine iletişimi koparmadan devam ettireceğiz. Türkiye’yi yine bizim bu özgürlükçü, tam bağımsızlıkçı, demokrasiden yana olan Cumhuriyet ve niteliklerinden yana olan çalışmalarımız daha kuvvetli, daha bilinçli devam edecek.” dedi.

“MAÇ OYNANIRKEN KURAL DEĞİŞMEZ”

CHP’nin Referandum seçim sonuçları ile ilgili itirazlarını ve Yüksek Seçim Kurulu’nun açıklamalarını da değerlendiren İnci; “Orta Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu illerimizdeki sandıklara itiraz edilecek. Ama sonuç değişir, ya da değişmez onu bilemeyiz. Biz bu saatten sonra ne yapabiliriz onu konuşacağız. Yüksek Seçim Kurulu 11-12 gün içerisinde kesin sonucun belirleneceğini açıkladı.

Maç oynanırken kural değişmez, kurallar baştan konulur. Hukuk bağlayıcıdır. Vatandaşın oyu boşa gitmesin diye değil, müşahitler var, parti temsilcileri var diyor. Oraya parti temsilcilerine bunu uygulatacak kişi sandık başkanlarıdır. Alır zarfları der ki arkadaşım şunu mühürle, bunu karar defterine tutanağını tutarsın, bunun eğitimleri veriliyor. Bunda kasıt aranır. Bir de neden fazladan oy pusulası bastırılır? Bana göre seri numaralı olmalı oy pusulası. Mühür dahil seri numaralı olması lazım. Ve bunu kimsenin bilmemesi lazım. Seçim günü açtığınız zaman görülmeli. Şeffaflık budur. Oylar gizli oy açık sayımla tasnif edilir, tam tersi yapıldı, açık oy gizli sayım. Burada bile bizim Cumhuriyet Lisesi’nde, Gazi Paşa Ortaokulu’nda, Efeler’de müşahitler dışarı çıkartılmış, kapılar kilitlenmiş, böyle bir sayım olur mu? Seçimlerden sonra şu oldu bu oldu denmemesi lazım. Daha seçimler başlamadan insanlarda şöyle bir algı var: ‘Bunlar bir şekilde kılıfına uydururlar, yapacaklarını yaparlar’ şeklinde bir algı. Bu algı çok kötü bir algı. Bu seçmenin yarısında bu algı, bu düşünce var. Siz bu düşünceyi yıkmakla görevlisiniz.” ifadelerini kullandı.

“ADALETİ SAVUNUYORUZ”

“Biz bu ülkede vergi ödeyen herkesin, bu ülkede yaşayan herkesin adil bir şekilde bu ülkenin payından yararlanmasını istiyoruz.” diyen İnci, açıklamasına şöyle devam etti;

“Adaleti savunuyoruz biz her yerde. Bunun için de şeffaflık gerekir. Bunların sağlanmasını istedik. Hukukun üstünlüğünü savunduk, kişilerin üstünlüğünü değil. O nedenle değişik bir sürece giriyoruz. Rejim değişikliğidir bu, uygulamalarını, topluma yansımasını göreceğiz. Fazla zarara uğramadan atlatılır diye düşünüyorum. Dilerim Türkiye için hayırlısı olur.”