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29 Haziran 2017
Aydın, Sağlık, Yaşam

Aydın hafta sonuna kadar kavrulacak

Aydın Pazar gününe kadar adeta kavrulacak. Yılın en sıcak günlerinin yaşanacağı Aydın’da sağlık görevlileri vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını önerdi.
Aydın’da 30 Haziran Cuma günü gölgede 44 derece olması beklenen sıcaklığın cumartesi Pazar günleri 45 derece olacağı belirtildi.

Aşırı sıcaklar nedeniyle kronik hastalığı olanların, hamile yaşlı ve çocukların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması önerilirken hekimler herkesin bol bol su ve sıvı tüketmesini önerdi.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir 2. Bölge Müdürülüğü tarafından yapılan açıklamada 29 Haziran günü Aydın’da 42 derece olan hava sıcaklığının 30 Haziran Cuma günü 44 derece 1 Temmuz ve 2 Temmuz günlerinde ise 45 derece olacağını tahmin ettiklerini duyurdu.

3 Temmuz günü ise sıcaklığın 6 derece birden düşerek 39 dereceye inmesi tahmin ediliyor.

Aydın Liva Hastanesi Başhekimi Erdal Gezer, son bir hafta içinde Aydın’da sıcaklıkların çok ciddi derece arttığını vatandaşların giyinmesinden beslenmesine kadar sıcaklara karşı tedbirli olmasını önerdi. Yazın kıyafet seçimi kadar doğru beslenmenin de insanların sıcaklara karşı direncini etkilediğini belirten Gezer, bol, serin tutacak ve teri emecek kıyafetler tercih edilmesini beslenirken de sıvı ağırlıklı hafif gıdalar tüketilmesini tavsiye etti. (İHA)

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