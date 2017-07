Aydın Esnafından Vali Köşger’e ‘Hoş geldin’ ziyareti

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Aydın’a yeni atanan Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret etti. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümüne rastlayan ziyarette ülkede birlik ve beraberliğin önemi konuşuldu.

Efeler Diyarı Aydın’da göreve başlayan Vali Yavuz Selim Köşger’e başarı dileklerini sunarak 50 bin üyesi ve yaklaşık 200 bin kişinin üzerinde büyük bir aile olan Aydın Esnaf ve Sanatkarı’nın her zaman devletinin yanında olduğunu belirten Başkan Selahittin Çetindoğan “Ülkemizin geleceği ve kamunun menfaati için her zaman üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın için sivil toplum örgütleri ile el ele vererek daha güzel hizmetler yapabileceklerini belirterek iyi dilek ve temennileri için Aydın’ın en geniş ailesi AYESOB’un Başkanı Selahittin Çetindoğan ve yönetimine teşekkür etti.

“Milletimiz için bağımsızlık ve özgürlük hava ve sudan daha önemlidir”

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin sayfasına kara bir leke olarak yazılan 15 Temmuz hain darbe girişiminde ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da esnaf ve sanatkarın üzerine düşeni yaptığını belirten Başkan Selahittin Çetindoğan, “Esnaf ve sanatkarımız art niyetlilere kesinlikle aldırış etmeyip bir yandan meydanlarda yer alırken diğer yandan da işinin başında çalışıp üretmeye devam etmiştir. Esnaf ve sanatkarımız ekonomik açıdan zor durumdadır. Ancak milletimiz için bağımsızlık ve özgürlüğün havadan sudan daha önemli olduğunun bilinci ile esnafımız her zaman olduğu gibi dimdik ayaktadır. Ahi teşkilatı olarak bu bilinçle yaşama ve milli-manevi duyguları genç nesillere de aktarma gayreti içerisindeyiz” dedi.

Oldukça samimi bir havada gerçekleşen ve iyi dilek ve temennilerin sunulduğu ziyaretin ardından Vali Köşger konukları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. (İHA)