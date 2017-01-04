AYDIN EFELERİNİN NOEL BABA ÜZÜNTÜSÜ

Efe kültürünün ve Zeybek kıyafetlerinin hiçbir siyasi parti ya da grubun eylemlerine alet edilmemesi gerektiğini savunan Aydın efeleri, Efe kültürünün tüm Aydın halkının ortak mirası ve tüm siyasi partilerin, tüm ideolojilerin üzerinde bir sembol olduğunu, bütün siyasi partilerin bu ortak kültür mirasımızın yıpratılmaması konusunda daha hassas ve duyarlı davranmaları gerektiğini hatırlattılar.

“Ben Aydınlıyım” diyen herkesin, hangi siyasi görüşten ve hangi partiden olursa olsun Yörük Ali efe, Aydın Zeybeği ve efe kıyafetleri ile gurur duyduğunu, Aydın’ı düşman işgalinden kurtaran efelerimizin hiçbir siyasi parti veya grup ile özdeşleştirilmemesi gerektiğini belirten efeler, Aydın ilinin, bütün dünyaya nam salmış Aydın Efelerinin ve Nazilli’nin, toplumu ayrıştıran ve tepki çeken bu eylemle olumsuz şekilde anılmasından büyük üzüntü duyduklarını söylüyorlar.

Konuyla ilgili olarak gazetemize görüşlerini açıklayan Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Aydın Şubesi Başkanı Mustafa Yormaz, “Keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı, bütün Aydınlıların gurur kaynağı olan efe kültürümüzün böyle bir olayla anılması bizleri üzdü” dediği açıklamasında özetle şunları söyledi:

“Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği yönetim kurulumuz olarak, bütün dünyanın saygı ve hayranlık duyduğu Aydın efelerinin böyle bir olayla anılmasını tasvip etmediğimizi üyelerimiz adına söylemek zorundayım.

Bu ülkede isteyen, istediği olayı protesto edebilir. Saygımız sonsuzdur. Bizim itirazımız, herhangi bir siyasi grubun eylem yapmasına değil. Elbette her siyasi grup, kendi siyasi görüşlerine ters gelen birşeyleri farklı şekillerde protesto edebilir. Ama bu protestoları efelerimizle özdeşleştirmeyelim. Bizim üzüldüğümüz nokta, her Aydınlının, hepimizin ortak değeri olan Efe kültürünün ve Aydın Zeybeği kıyafetlerinin bir siyasi grubun protesto eyleminde kullanılması.

Bunu da efeliğe bağlamak çok yanlış.

Derneğim adına üzüldüğümü ifade etmek istiyorum.”

(GÜÇLÜ ÇEZİK)

Nazilli’de Yılbaşı öncesinde, Zeybek kıyafetleri giyen Alperen Ocakları’na bağlı bir grubun, temsili bir mizansen çerçevesinde Noel Baba’nın başına silah dayayıp sembolik olarak dövmelerine Aydın ilinin dört bir yanındaki Efe kültürü temsilcilerinden büyük tepki geldi.