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22 Şubat 2017
Aydın, Güncel, Magazin, Yaşam

Aydın Efelerinden ‘İşte Benim Stilim’e Harmandalı tepkisi

Aydınlılar, özel bir televizyon kanalında yayınlanan “İşte Benim Stilim” adlı programda jüri üyesiyle bir yarışmacının oynadığı Harmandalı oyununun gerçeğinden uzak olduğunu ve kültürün küçük düşürüldüğünü iddia ederek tepki gösterdi.
Ege yöresine ait olan ve tüm Türkiye genelinde bilinen Harmandalı Zeybek oyununun, bir yarışma programında oyuna yakışmayan bir şekilde dans edilerek oynanması Aydınlıları çileden çıkardı. Aydınlılar sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirirken, “Allah’ım bu ne gözlerim kanadı”, “Bu ne ya rezillik diz boyu”, “Biri bunları durdursun” gibi yorumlarda bulundular.
Özel bir televizyon kanalında yayınlanan “İşte Benim Stilim” programının jüri üyesi ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ile bir kadın yarışmacının Harmandalı oyunu Aydın’da tepki topladı. Ege Bölgesi’nin yöresel oyunu olan Harmandalı’nın erotik bir dansmış gibi oynayan yarışmacıya eşlik eden Kerimcan Durmaz’a Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Aydın Şube Başkanı Mustafa Yormaz sert tepki gösterdi. Yormaz, yarışmanın sosyal medyada yayınlanan görüntüsünün altına “Tam anlamıyla rezalet. Allah sizleri kahretsin. En sonunda efeliğinde içine ettiniz. Size bir şey demiyorum. Sizi oraya çıkaranların, Allah cezasını versin. Aydın’daki tüm Efelerin sizlere selamları var!” şeklinde paylaşımda bulundu.
“Tam bir rezalet”
Aydın tarihinde Demirci Mehmet Efe ve Yörük Ali Efe gibi adı tarihe geçmiş efelerin olduğunu hatırlatan Yormaz, “Televizyonda şov adı altında izlenen görüntüler tam bir rezalet. Efe deyince herkesin aklına ilk olarak Aydın gelir. Efelik, efendiliktir, ağır başlılıktır. Aydın’da bu oyunu profesyonel olarak oynayan bir çok vatandaşımız var. Televizyon kanalındaki görüntülerin ardından telefonlarımız, Efelerimizin tepki telefonları ile adeta kilitlendi. Erotik dans yapar gibi zeybek oynanmaz, oynanamaz. Aydınlılar başta olmak üzere tüm Egelilerden bir an önce özür dilenmeli” diye konuştu. (İHA)

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