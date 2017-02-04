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04 Şubat 2017
Aydın

Aydın-Denizli karayoluna sis çöktü

Türkiye’nin trafik akışı yönünden en yoğun karayollarından biri olan Aydın-Denizli karayolunda sabah saatlerinden beri etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
İzmir’den başlayarak, Aydın, Denizli ve Antalya’ya kadar ulaşan Türkiye’nin önemli ulaşım arterlerinden biri olan karayolunda, yağışla birlikte etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkilerken, sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.
Araçlar karayolunda ilerlemekte zorlandı. Görüş mesafesinin zaman zaman 50 metreye kadar düştüğü gözlemlenirken, yetkililer sürücüleri yağışlı hava ve sise karşı biraz daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. (İHA)

 

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