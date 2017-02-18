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18 Şubat 2017
Aydın

Aydın Çocuk Komitesi toplantısı yapıldı

Aydın Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi toplantısı, Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.
Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi toplantısı, Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür yardımcısı Muammer Durmaz başkanlığında Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Muammer Durmaz’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, 2017 yılında Aydın’da çocuk haklarına yönelik çalışmalar planlanarak eylem planı oluşturuldu. (İHA)

 

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