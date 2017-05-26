Aydın Borsası, TOBB’da kestane ve inciri tanıttı

Aydın Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 73. Genel Kurulunda Aydın İnciri ve Aydın Kestanesini tanıttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 73. Genel Kurulu nedeniyle TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında TOBB Genel Kurul Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu, Konseyler, oda, borsa başkanları ve delegeler Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata’nın huzurunda saygı duruşunda bulundular. Anıtkabir ziyaretinin ardından TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim töreni ve TOBB Birlik Merkezi Bahçesi’nde Genel Kurula katılan Oda ve Borsalar tarafından, katılımcılara her ilin yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı.

TOBB Başkanı M. Rİfat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde TOBB ETÜ Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Genel Kurul’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar, TOBB delegeleri, camianın temsilcileri katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Genel Kurul’un açılışında yaptığı konuşmada “ Zaman, daha güçlü Türkiye için, dayanışma içinde olma ve geleceğe odaklanma zamanı. Türkiye’nin yarınını, bugününden çok daha güzel yapma zamanı.” ifadesini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 73. Mali Genel Kuruluna Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Meclis Başkan Yardımcıları Kazım Günaydın ve Cihan Can, Borsa Yönetim Kurulu Başkan Yrd. / TOBB Delegesi Fevzi Çondur, Borsa Yönetim Kurulu Üyesi / TOBB Delegesi Cengiz Ülgen, ve Yakup Er, Borsa Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Yıldız, Borsa Meclis Üyesi/ TOBB Delegesi Ali Çevik, Borsa Meclis Üyesi Mustafa Akdam, Rıza Uyar, Ahmet Şenel, Erkan Aslan, Mehmet Ali Avcu , Genel Sekreter V. Hakan Ünal, Muhasebe ve İdari İşl. Şefi Neslihan Koç katıldılar.

Aydın Kestanesi Ve Aydın İncirini Tanıttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 73. Mali Genel Kurul sebebiyle, Anıtkabir Ziyareti sonrasında, TOBB Birlik Merkezi Bahçesi’nde Genel Kurula katılan Oda ve Borsalar tarafından, katılımcılara her ilin yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı. Aydın Ticaret Borsası, Aydın Sanayi Odası, tarafından açılan ortak stantta Aydın’ın Coğrafi İşaretli ürünlerinden Aydın kestanesinden imal edilmis Kestane Şekeri ve Aydın inciri ziyaretçilere, Aydın Ticaret Borsası /Aydın Sanayi Odası Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanları Meclis Üyeleri tarafından ikram edildi.

Genel Kurul öncesinde TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyarette bulunan Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ve beraberindeki heyet; Borsa üyelerinin çıkarları doğrultusunda, Borsamız kotasyonuna tabi ürünler içerisinde yer alan ürünlerin, bir çoğunun birim fiyatları yüksek olması sebebiyle, üreticilere yapılan ödemeler, genelde üretim yerinde peşin ve nakit yapıldığından kanun çerçevesinde belirtilen hadleri aşmaktadır. Borsamız kotasyonuna tabi ürünlerin de “Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” kapsamına alınması, Gerçek Usulde Vergiye tabi olmayan çiftçilerden, borsada tescili yapıldığından dolayı yapılan alımlarda düzenlenecek müstahsil makbuzlarında 7.000TL’lik haddin aranmamasını talep ettiler.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuyla ilgili olarak taleplerinin değerlendirileceğini ve konunun takipçisi olacağını ifade etti. (İHA)