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04 Temmuz 2017
Aydın, Güncel

Aydın Başsavcısı Arslan, Yargıtay’a atandı

Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Arslan, Hakim ve Savcılar yaz Kararnamesiyle Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı.
Hakimler ve Savcılar Kuurlu (HSK) 1. Dairesince yaz kararnamesi çalışması tamamlandı. Kararnameye göre; 780 hakim ve savcının yeri değişti, Bazı başsavcılar görevden alındı. Kararnameye göre Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Arslan’ın yeri de değişti. Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Arslan, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı.
Hakan Arslan’dan boşalan Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten atandı. (İHA)

 

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