“AYDIN BAROSU KİMSENİN TEKELİNDE DEĞİLDİR”

Aydın Barosu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayla, Baro yönetimindeki görev değişikliği ile ilgili bazı yayın organlarında çıkan haberlere açıklık getirildi.

Açıklamada; “Bilgi kirliliği ve spekülasyon amacı taşıyan, gerçeklerle bağdaşmayan, baromuzun kurumsal kimliğini yıpratmayı hedefleyen haber ve yorumlar üzerine, baro başkanlığımızca bir açıklama yapılarak meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgilendirilmesi zorunlu hale gelmiştir.” denildi.

“YÖNETİM KURULU KARARI İLE GÖREVİNE SON VERİLDİ”

Aydın Barosu’nun 3 Temmuz 2017 tarihinde yaptığı Olağan toplantısında Başkan Yardımcılığı görevlendirilmesinde verilen önerge ile değişikliğe gidildiği belirtilerek; “Başkan Yardımcısı Av. Asiye Yalçın’ın görevine yönetim kurulu kararı ile son verilerek, yerine Av. Himmet Pehlivan getirilmiştir. Himmet Pehlivan’dan boşalan saymanlık görevine ise yapılan oylama sonucunda Av. Rabia Altuntaş Çiftçi getirilmiştir. Yine; 05/07/2017 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Av. İlker Üstundağ’ın istifası nedeniyle boşalan genel sekreterlik görevine Av Hatice İrem Bozkurt seçilmiştir. Divana yeni seçilen her üç Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşımız da, bir boş oya karşılık, geri kalan oyların tamamını alarak göreve gelmişlerdir.” ifadelerini kullanıldı.

“YÖNETİM KURULUMUZU KARALAMAYA KİMSENİN HAKKI YOKTUR”

Baro Başkanlığının ve Yönetim Kurulunun dışında kamuoyuna aksettirilen hiçbir hususun doğru olmadığı vurgulanan açıklamada; “Aydın Barosu, 1923 yılından bu yana hukukun üstünlüğü mücadelesinin kalesi olmuş, savunma makamını temsil eden avukatların en köklü ve öncü meslek kuruluşlarından biridir. Baromuzun kurumsal kimliğini ve Genel Kurulca seçilmiş Yönetim Kurulunu yıpratacak gerçek dışı iddialarda, eylemlerde bulunmaya, hele mağdur edebiyatı yapıp, Yönetim Kurulumuzu karalamaya çalışarak hedef göstermeye kimsenin hakkı yoktur.

Kamuoyuna yansıtılmaya çalışanın aksine, tüm Yönetim Kurulunun huzurundaki açık ve net beyanları ile sabit olduğu üzere, Av. İlker Üüstündağ istifa kararını ilgili toplantıdan önce almış ve bunu toplantıda ifade etmiştir. Yani İlker Üstündağ’ın istifasının Av. Asiye Yalçın’ın başkan yardımcılığı görevinden alınması ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. İstifa dilekçesinde hiçbir gerekçe olmadığı gibi, bu yöndeki kararını şifahî olarak yukarıda da belirtildiği üzere tüm Yönetim Kurulunun huzurunda ve başkan yardımcılığı değişikliği konusundaki önergenin oylamasından önce açıklamıştır. İstifa konusunda Baromuzca bilinen başka bir gerekçe de yoktur.

Av. Asiye Yalçın’ın başkan yardımcılığı görevi Yönetim Kurulu kararı ile son bulmuş olsa da, Yönetim Kurulu Üyeliğinin devam ettiğini, kendisinin Yönetim Kurulunun bir parçası olduğunu hatırlatmak isteriz. Yönetim Kurulunun uyumlu ve verimli çalışması herşeyden önemli olup, Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü görev değişikliklerini her zaman yapmıştır ve gerektiğinde yapmaya devam edecektir.” denildi.

“AYDIN BAROSU KİMSENİN TEKELİNDE DEĞİLDİR”

“Aydın Barosu kimsenin tekelinde değildir.” ifadelerinin yer aldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Yönetim Kurulunda yer alan tüm meslektaşlarımız, yapılmış olan Olağan Genel Kurulda yeterli oy alarak seçilmişlerdir. Hiçbir Yönetim Kurulu Üyesinin birbirinden üstünlüğü olmadığı gibi, üstünlük kurmaya çalışmaya da hakkı yoktur. Baro Başkanlık Divanını seçmek ve değiştirmek, Avukatlık Yasası gereğince Baro Yönetim Kurulunun yetkisindedir.

Yönetim Kurulumuzun kararlarına herkesin saygı göstermesini bekliyor, Divan ve Yönetim Kurulu üyeliği sona eren arkadaşlarımıza teşekkür ederken, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine gelen Av. Burak Altıner arkadaşımıza ve yeni Başkanlık Divanı Üyesi arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.”