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29 Mart 2017
Aydın, Efeler, Güncel, Siyaset

AYDIN ANAYASAYI TARTIŞACAK

Aydın Referandum Platformu 16 Nisan Anayasa değişikliği ve Referandum çalışmaları kapsamında “Aydın Anayasayı Tartışıyor” konulu panel düzenledi.

Moderatörlüğünü yapan Aydın Barosu Başkanı Av.Gökhan Bozkurt’un “Aydın Anayasayı Tartışıyor” konulu panele; Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr İbrahim Kaboğlu konuşmacı olarak katılacak.
Aydın Referandum Platformu’nun “Aydın Anayasayı Tartışıyor” konulu paneli 11 Nisan 2017 Salı günü saat:20.00’de Yıldız Kenter Şükran Güngör Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek.
(KUDRET CAN)

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