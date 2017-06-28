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28 Haziran 2017
Aydın, Yaşam

Aydın 45 Derece ile Son Yılların En Sıcak Yazını Yaşayacak

Kuzey Afrika üzerinden gelen yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girecek olan Aydın’da 45 derece ile son yılların en sıcak yazının yaşanacağı belirtildi.
Ramazan ayı boyunca ülke genelinde mevsim normalleri civarında ve zaman zaman normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları Ramazan ayının son günleri artmaya başlamış, bayramda ise hava sıcaklığı ülke genelinde artmaya devam ederek mevsim normallerinin 3 – 6 derece üzerinde seyretmişti.
Yapılan son analiz ve tahminlere göre 30 Haziran Cuma gününden itibaren yurdumuzun mevcut sıcak havaya ilaveten Kuzey Afrika üzerinden gelecek olan yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bu sıcak hava dalgası ile birlikte halen normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Ege Bölgesi genelinde hissedilir derecede artacağı, mevsim normallerinin 10 – 12 derece üzerinde gerçekleşeceği ve özellikle iç kesimlerdeki bazı il ve ilçelerde uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşılabileceği bekleniyor.
Bu hafta sonu il merkezlerinde gerçekleşmesi beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Çanakkale 40, İzmir 41, Balıkesir 42, Manisa 44, Aydın’da 45 derece olması bekleniyor. Sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta başında Pazartesi gününden itibaren bölge genelinde etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
Aşırı yüksek sıcaklıkların meydana getireceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde 10-16 arası güneş ışınlarına direk maruz kalmamaları ve bu periyotta düşmesi beklenen nem miktarının orman yangını riskini arttıracağı göz önünde bulundurularak vatandaşlar ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. (İHA)

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