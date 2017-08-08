AY TUTULMASI EFELER’DEN DE GÃ–ZLENDÄ°

DoÄŸu yarÄ±kÃ¼renin ilk parÃ§alÄ± ay tutulmasÄ±, 7 AÄŸustos akÅŸamÄ± gerÃ§ekleÅŸti.

TutulmanÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada TÃ¼rkiye’de Ay’Ä±n henÃ¼z ufuktan doÄŸmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¼lkemizde tam tutulma gÃ¶zlenemezken, DÃ¼nya’nÄ±n gÃ¶lgesinin Ay yÃ¼zeyini kÄ±smen kapattÄ±ÄŸÄ± anlarÄ± ifade eden ParÃ§alÄ± Tutulma, TÃ¼rkiye’den de izlenebildi.

DÃ¼nya’nÄ±n gÃ¶lgesinin Ay yÃ¼zeyini tamamen kapatmayÄ±p, kÄ±smen Ã¶rtmesi anlamÄ±na gelen ParÃ§alÄ± Tutulma, TÃ¼rkiye’nin genelinde olduÄŸu gibi AydÄ±n’Ä±n Efeler kent merkezinden de izlenebildi.

Efeler’de parÃ§alÄ± bulutlu bir havanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± 7 AÄŸustos akÅŸamÄ±, Ay’Ä±n bakÄ±r rengine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ tutulma olayÄ±, zaman zaman bulutlar engel olsa da bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de gÃ¶zlenebildi.

Ã‡Ä±plak gÃ¶zle DÃ¼nya’nÄ±n Ay Ã¼zerindeki gÃ¶lgesi rahatlÄ±kla gÃ¶rÃ¼lebilirken, Ay’Ä±n renginin bakÄ±r rengine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ de aÃ§Ä±k ÅŸekilde farkediliyordu.

Elbette AydÄ±nlÄ± fotoÄŸrafÃ§Ä±lar, amatÃ¶r astronomlar ve video meraklÄ±larÄ± da bu Ã¶nemli doÄŸa olayÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyebilmek iÃ§in tÃ¼m ekipmanlarÄ±nÄ± seferber ettiler.

Efeler’de yaklaÅŸÄ±k 22.18’e kadar devam eden tutulma, 2 saate yakÄ±n bir sÃ¼re boyunca izlenebildi.

Tutulma dakikalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, birbirinden heyecan verici fotoÄŸraf ve videolar sosyal medyada paylaÅŸÄ±ldÄ±.

(HABER VE FOTOÄžRAF: GÃœÃ‡LÃœ Ã‡EZÄ°K)