Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
08 AÄŸustos 2017
AydÄ±n, Efeler, YaÅŸam

AY TUTULMASI EFELER’DEN DE GÃ–ZLENDÄ°

DoÄŸu yarÄ±kÃ¼renin ilk parÃ§alÄ± ay tutulmasÄ±, 7 AÄŸustos akÅŸamÄ± gerÃ§ekleÅŸti.

TutulmanÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada TÃ¼rkiye’de Ay’Ä±n henÃ¼z ufuktan doÄŸmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¼lkemizde tam tutulma gÃ¶zlenemezken, DÃ¼nya’nÄ±n gÃ¶lgesinin Ay yÃ¼zeyini kÄ±smen kapattÄ±ÄŸÄ± anlarÄ± ifade eden ParÃ§alÄ± Tutulma, TÃ¼rkiye’den de izlenebildi.
DÃ¼nya’nÄ±n gÃ¶lgesinin Ay yÃ¼zeyini tamamen kapatmayÄ±p, kÄ±smen Ã¶rtmesi anlamÄ±na gelen ParÃ§alÄ± Tutulma, TÃ¼rkiye’nin genelinde olduÄŸu gibi AydÄ±n’Ä±n Efeler kent merkezinden de izlenebildi.
Efeler’de parÃ§alÄ± bulutlu bir havanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± 7 AÄŸustos akÅŸamÄ±, Ay’Ä±n bakÄ±r rengine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ tutulma olayÄ±, zaman zaman bulutlar engel olsa da bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de gÃ¶zlenebildi.
Ã‡Ä±plak gÃ¶zle DÃ¼nya’nÄ±n Ay Ã¼zerindeki gÃ¶lgesi rahatlÄ±kla gÃ¶rÃ¼lebilirken, Ay’Ä±n renginin bakÄ±r rengine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ de aÃ§Ä±k ÅŸekilde farkediliyordu.
Elbette AydÄ±nlÄ± fotoÄŸrafÃ§Ä±lar, amatÃ¶r astronomlar ve video meraklÄ±larÄ± da bu Ã¶nemli doÄŸa olayÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyebilmek iÃ§in tÃ¼m ekipmanlarÄ±nÄ± seferber ettiler.
Efeler’de yaklaÅŸÄ±k 22.18’e kadar devam eden tutulma, 2 saate yakÄ±n bir sÃ¼re boyunca izlenebildi.
Tutulma dakikalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, birbirinden heyecan verici fotoÄŸraf ve videolar sosyal medyada paylaÅŸÄ±ldÄ±.
(HABER VE FOTOÄžRAF: GÃœÃ‡LÃœ Ã‡EZÄ°K)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  "BU DÃœZENLEMEYÄ° DERHAL GERÄ° Ã‡EKÄ°N"
Share

BENZER HABERLER

Ä°TÄ°RAFÃ‡I Ä°Åž ADAMI SAVUNMA YAPTI

Ä°TÄ°RAFÃ‡I Ä°Åž ADAMI SAVUNMA YAPTI

CHP’LÄ° BAÅžKANLAR ANKARA’DA TOPLANDI

CHP’LÄ° BAÅžKANLAR ANKARA’DA TOPLANDI

“LAÄ°KLÄ°ÄžÄ° BUDAMAYA Ã‡ALIÅžMAK MÄ°LLETÄ° BÃ–LMEKTÄ°R”

“LAÄ°KLÄ°ÄžÄ° BUDAMAYA Ã‡ALIÅžMAK MÄ°LLETÄ° BÃ–LMEKTÄ°R”

AydÄ±nâ€™da uyuÅŸturucu operasyonu: 2 tutuklama

AydÄ±nâ€™da uyuÅŸturucu operasyonu: 2 tutuklama

BaÅŸkan Ozan’dan FÄ±rtÄ±na MaÄŸduruna YardÄ±m Eli

BaÅŸkan Ozan’dan FÄ±rtÄ±na MaÄŸduruna YardÄ±m Eli

Ã‡ATI DAVASI SANIKLARI HAKÄ°M KARÅžISINDA

Ã‡ATI DAVASI SANIKLARI HAKÄ°M KARÅžISINDA

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

AÃ§Ä±k
BugÃ¼n 08/09 0%
AÃ§Ä±k
Genel Olarak AÃ§Ä±k. En yÃ¼ksek 39Â°C. RÃ¼zgÃ¢r KKD, 10 - 15 km/saat.
ParÃ§alÄ± Bulutlu
BugÃ¼n 08/09 0%
ParÃ§alÄ± Bulutlu
ParÃ§alÄ± Bulutlu. En dÃ¼ÅŸÃ¼k 22Â°C. RÃ¼zgÃ¢r GGB, 10 - 15 km/saat.

BÃ¼ltenimize abone olun

#

DÃ–VÄ°Z BÄ°LGÄ°LERÄ°

  • Dolar

    3,5360

  • Euro

    4,1497

  • BIST

    109.639

  • AltÄ±n

    143,8457

#

EBEDÃŽ BAÅžYAZARIMIZ (d. 1947 – Ã¶. 2016)

Mustafa Ã‡ezik
YENÄ° YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

TÃ¼m Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VÄ°DEO GALERÄ° TÃœMÃœ

#

EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

GAZETELERÄ°N BAÅžSAYFALARI

gazete manÅŸetleri
TÃ¼rkiye Kariyer AydÄ±n iÅŸ ilanlarÄ±
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

Â© 2016 MÃ¼cadele Gazetesi BasÄ±n YayÄ±n ve Tic. Ltd. Åžti. - TÃ¼m HaklarÄ± SaklÄ±dÄ±r.

CLOSE

Sahibinden SatÄ±lÄ±k Mercedes Sprinter

-->

CLOSE