AY-SİAD, GENÇLERLE ŞEHİTLİKLERDE

Aydın Yönetici Sanayici ve İş adamları Derneği’nin (AY-SİAD) milli bilinci oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Bana Şehitlerimi Anlat’ projesi kapsamında öğrenciler, rehber eşliğinde kentteki şehitlikleri, anıtları ve müzeleri gezdi. Duygusal anların yaşandığı ziyaretlerde öğrenciler, şehitler için dua etti.

Aydın’da hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken AY-SİAD, milli bilinci oluşturmak amacıyla öğrencilere yönelik ‘Bana Şehitlerimi Anlat’ projesini hazırladı. Öğrencilerin kentteki şehitlik, tarihi anıt ve müze ziyaretlerini kapsayan proje çerçevesinde 3 ayrı gün gezi düzenlendi. Efeler ilçesindeki ortaokul ve liselerdeki öğrenci meclis başkanlarından oluşan toplam 70 öğrenci, İncirliova Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen İncirliova Park’taki kahvaltı programının ardından rehber eşliğinde İncirliova Erbeyli Şehitliği, Germencik Kanlıbahçe Şehitliği, Umurlu Çayyüzü Şehitliği, Köşk Karatepe Şehitliği, Atça Çomaklı Ovası Şehitliği, Atçalı Kel Mehmet Anıtı, Sultanhisar Malgaç Baskını Anıtı ve Yenipazar’daki Yörük Ali Efe Müzesi’ni ziyaret etti. AY-SİAD Başkanı Özen Gündüz ve Yönetim Kurulu Üyelerinin de yer aldığı ziyarette duygusal anlar yaşayan öğrenciler, şehitler için dua etti. Germencik Belediyesi tarafından Kanlıbahçe Şehitliği ziyareti esnasında öğrencilere kişisel gelişim kitapları dağıtıldı.

“MİLLİ BİLİNCİ UYANDIRMAK VE FARKINDALIK YARATMAK İÇİN DÜZENLEDİK”

Projeye destek olan kurum ve kuruluşlara teşekkür eden AY-SİAD Yönetim Kurulu Başkanı Özen Gündüz, “Derneğimiz tarafından hazırlanan ‘Bana Şehitlerimi Anlat’ projesiyle ilimizdeki lise ve orta öğretim çağındaki öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerimize daha fazla sahip çıkmaları için Aydın’da bulunan Kurtuluş Savaşı’nın tarihi zaferlerini yansıtan anıt, müze ve şehitliklerimizin ziyaretlerle tanıtılmasını amaçladık. Gelecek kuşakların yaşadıkları bölgenin tarihini bilerek yetişmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu gezilerimizde Aydın’da Milli Mücadele döneminin yaşanan önemli ve duygusal olaylarının aktarılması sağlandı. Vatan topraklarının ne kadar zor şartlarda kazanıldığını gençlerin bir kez daha hafızalarına kazımasını sağladık. AY-SİAD olarak milli bilinci uyandırmak ve farkındalık yaratmak için düzenlediğimiz bu projeyle sosyal sorumluluk adına ilimizde bir öncülük başlatmış olduk. Bu projemize destek olan öncelikle İl ve Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İncirliova Belediyesi, Germencik Belediyesi, Yenipazar Belediyesi, yönetim kurulu üyelerimize ve bize rehberlik eden Mehmet Ali Erbay hocamıza derneğimiz adına çok teşekkür ederim.” dedi.

Proje boyunca gezilere katılan tüm öğrencilere ve öğretmenlere AY-SİAD tarafından hazırlatılan ‘Bana Şehitlerimi Anlat’ logolu şal, atkı ve şapka dağıtıldı.

(HABER MERKEZİ)