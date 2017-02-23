Atıl Kamu Binaları Tehlike Saçıyor

Aydın il genelinde değişik nedenlerle boşaltılan kamuya ait binalar bir yandan tehlike saçarken diğer yandan da madde bağımlılarının mekanı haline geldiği için kadın erkek herkesi korkutuyor. Aydın’da Efeler Umurlu, Köşk, Nazilli başta olmak üzere tüm ilçelerde çok sayıda atıl durumda kamu binası olduğu belirtildi.

Aydın’da atıl duruma düşen kamu binalarının özellikle bürokrasi nedeniyle kullanılamadığı belirtilirken, yıllarca değişik bakanlıklara bağlı olarak hizmet veren binalardaki para edecek ne varsa önce hırsızlar tarafından çalınıyor. Ardından her tarafı kırılıp dökülen binalar daha sonra da madde bağımlılarının mekanı haline geliyor.

“Yanından geçmeye bile korkuyoruz”

İl genelindeki kamuya ait terk edilmiş binaların durumu içler acısı olduğu gibi terk edildiği andan itibaren de çevresine korku verdiğini belirten vatandaşlar yetkililerden yardım istediler. Evleri terk edilmiş kamu binalarının yanında olan vatandaşlardan H.C.isimli genç kadın, “Bina hizmet verdiği yıllarda mahallemize renk katıyordu. Devlet burada hizmet vermeyi terk edince önce kıymetli eşyaları çalındı. Ardından bina tahrip edildi. Daha sonra da ne kadar madde bağımlısı ve suça meyli kişi varsa onların mekanı haline geldi. Şimdi terk edilen kamu binalarının yakınında evi olan kim varsa diken üstünde. Kendi evlerimize girip çıkmaya korkuyoruz. Çünkü buralara giren çıkan belirsiz” diye konuştular. (İHA)