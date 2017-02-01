ATATÜRK’ÜN AYDIN’A GELİŞİNİN 86. YIL DÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLANACAK

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Aydın’a gelişinin 86. yıl dönümü nedeni ile Aydın Valiliği tarafından kutlama törenleri düzenlenecek.

3 Şubat 2017 Cuma günü Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk koyma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacak olan kutlamalar, saat:15,25’de İl protokolünün TCDD Aydın Gar Müdürlüğü’ne intikali ile devam edecek.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından, Mustafa Kemal Atatürk’ü taşıyan trenin temsili olarak tren garına gelişi ve karşılaması gerçekleştirilecek.

Sevgi Bayrağının öğrenciler tarafından Vali Ömer Faruk Koçak’a teslimi sonrasında protokol konuşmaları yapılacak.

(GÜNER DOKUYUCU)