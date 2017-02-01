Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
01 Şubat 2017
Aydın, Efeler, Güncel

ATATÜRK’ÜN AYDIN’A GELİŞİNİN 86. YIL DÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLANACAK

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Aydın’a gelişinin 86. yıl dönümü nedeni ile Aydın Valiliği tarafından kutlama törenleri düzenlenecek.
3 Şubat 2017 Cuma günü Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk koyma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacak olan kutlamalar, saat:15,25’de İl protokolünün TCDD Aydın Gar Müdürlüğü’ne intikali ile devam edecek.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından, Mustafa Kemal Atatürk’ü taşıyan trenin temsili olarak tren garına gelişi ve karşılaması gerçekleştirilecek.
Sevgi Bayrağının öğrenciler tarafından Vali Ömer Faruk Koçak’a teslimi sonrasında protokol konuşmaları yapılacak.
(GÜNER DOKUYUCU)

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Aydın’da Vahşet, Toprağa Gömülü Ceset Bulundu
Share

BENZER HABERLER

ATATÜRK’ÜN AYDIN’A GELİŞİNİN 86. YIL DÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLANACAK

ATATÜRK’ÜN AYDIN’A GELİŞİNİN 86. YIL DÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLANACAK

Başak Koleji öğretmenlerine seminer

Başak Koleji öğretmenlerine seminer

Aydınlılar Derneği’nden Özakcan’a Ziyaret

Aydınlılar Derneği’nden Özakcan’a Ziyaret

Aydın’da yakalanan terörist tutuklandı

Aydın’da yakalanan terörist tutuklandı

Aydın orta yaşlandı

Aydın orta yaşlandı

“DOMUZ İŞİ AYDIN’DA ÇÖZÜLDÜ”

“DOMUZ İŞİ AYDIN’DA ÇÖZÜLDÜ”

#

HAVA DURUMU

Aydın

    #

    DÖVİZ BİLGİLERİ

    • Dolar

      3,7828

    • Euro

      4,0692

    • BIST

      86.848

    • Altın

      146,5276

    #

    EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

    Mustafa Çezik
    YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
    #

    YAZARLAR

    Tüm Yazarlar
    #

    EN SON HABERLER

    video

    VİDEO GALERİ TÜMÜ

    #

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

    gazete manşetleri

    NAMAZ VAKİTLERİ

    takvim
    Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
    SOSYAL MEDYA
    • facebook
    • twitter
    • rss
    • google +
    • youtube
    • pinterest

    © 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

    CLOSE

    CLOSE